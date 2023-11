Taylor Swift convida parentes de fãs falecidos para show em São Paulo

Taylor Swift recebeu alguns convidados especiais em seu show de domingo no Brasil… a família da mulher que morreu recentemente participando de seu show no Rio de Janeiro.

Vídeo postado no X mostrou cinco parentes de Ana Clara Benevides Machado curtindo a apresentação de Taylor dentro de uma tenda VIP no estádio Allianz Parque, em São Paulo, na noite passada.

Todos os parentes usavam camisetas estampadas com o rosto de Ana, incluindo o pai dela, Weiny .

Uma fonte disse à revista People que Taylor convidou a família para seu show de domingo e tirou uma foto em grupo com eles. A foto foi posteriormente postada em X.

Conforme informamos, Ana estava assistindo ao show de Taylor no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio, no dia 17 de novembro, quando começou a passar mal durante uma onda de calor. A fã de 23 anos foi levada às pressas para um hospital, onde foi declarado morto.