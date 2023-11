Taylor Swift corre para os braços de Travis Kelce e o beija enquanto os espectadores aplaudem

Taylor Swift terminou o show de sábado na Argentina de forma espetacular quando correu para os braços do novo namorado Travis Kelce, que esperava a popstar no final do palco, na entrada do túnel. Os espectadores presentes no Estádio River Plate, em Buenos Aires, Argentina, explodiram em aplausos quando a dupla organizou seu festival de beijos.

Taylor Swift corre para os braços de Travis Kelce e o beija enquanto os espectadores aplaudemTwitter

Swift, 33 anos, apontou para Kelce em determinado momento de sua apresentação, que foi o segundo e último show na Argentina antes de ir para o Brasil. Até então, o Chefes de Kansas City O tight end certamente estará de volta em casa, mas a distância torna o coração mais afetuoso.

Kelce, 34 anos, aproveitou todo o show com o pai de Swift, Scottque conheceu pela primeira vez na noite anterior, durante um jantar em Buenos Aires.

Eles foram vistos rindo e mantendo uma conversa contínua durante todo o show. Kelce também estava dançando e saboreando lanches.

Scott estava até usando um cordão do Chiefs, que muitos fãs acreditam que Kelce deu a ele, um movimento que combina com sua marca de jogador de futebol.

Não é o primeiro PDA para Swift e Kelce, mas o melhor

Swift e Kelce foram vistos de mãos dadas no passado e até dando um selinho, mas todas aquelas demonstrações públicas de afeto são insignificantes em comparação com este momento.

Kelce tomou a decisão dando a ela uma pulseira da amizade com seu número de telefone quando Swift se apresentou no Arrowhead Stadium em julho.

Alguns meses depois, Kelce está esperando Swift no palco na Argentina durante a Chiefs Bye Week para abraçá-la com um beijo.

Os Swifties também estão apaixonados por Kelce, mas como poderiam não estar? Ele os cumprimentou com um gesto de coração ao chegar ao show.