Taylor Swift criticada no Brasil por não ajudar a família da fã que morreu em seu show: Frieza e desprezo

Taylor SwiftA experiência de Nora no Brasil não foi uma das melhores de sua ‘The Eras Tour’. Após a morte do fã Ana Clara Benevides durante o primeiro show no Rio de Janeiro, a cantora enfrenta críticas de brasileiros por não ajudar a família da jovem de 23 anos com os custos do transporte de seu corpo.

O calor extremo no Brasil ceifou a vida de Ana Clara, que sofreu uma parada cardíaca devido ao calor do local momentos antes do show.

Após a confirmação da morte do fã Taylor Swift emitiu um breve comunicado em suas redes sociais lamentando o que aconteceu: “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. como estou arrasado com isso”, escreveu a cantora.

No entanto, a comunidade de fãs do hitmaker ‘Blank Space’ e ‘Bad Blood’ criticou a estrela pop por não ter ajudado a família de Ana Clara e por não ter mencionado o que aconteceu durante seus shows subsequentes.

Os fãs de Taylor arrecadaram o dinheiro

Por falta de apoio da cantora e da empresa organizadora, Time For Fun, um grupo de fãs se mobilizou para arrecadar o dinheiro necessário para transportar o corpo da jovem, que morava em Mato Grosso do Sul.

“Gostaríamos de agradecer aos torcedores que de alguma forma contribuíram, seja divulgando ou doando para que Ana pudesse voltar para casa! Uma responsabilidade que não era nossa, mas por negligência e irresponsabilidade de terceiros, tivemos que tome a iniciativa de ajudar a família nesse momento delicado. Jamais esqueceremos”, escreveu Update Swift Brasil no X, uma das maiores comunidades de fãs da cantora no país e principal responsável pela organização da doação.

“Gostaríamos de pedir que vocês analisassem a situação da família de Ana Clara. Em entrevista recente, a família dela relatou que a organização não está dando nenhum apoio para trazê-la para casa. não podemos fingir que não. Eles precisam de ajuda, por favor! ela escreveu em um post anterior, desta vez mencionando Taylor Swift e Tree Paine, parceiros da cantora celebridade publicitária, em seus perfis.

O ‘silêncio’ de Taylor Swift perturba os fãs

Além da declaração no dia da tragédia, Taylor Swift não mencionou o incidente em outras situações. Fato que tem incomodado os fãs da cantora, que pedem ‘respeito’ a Ana Clara.

Durante o concerto de segunda-feira – que deveria acontecer no domingo mas foi adiado – a estrela pop incluiu no seu set a música ‘Bigger Than The Whole Sky’, que foi noticiada na imprensa internacional como uma homenagem à jovem falecida.

Porém, pessoas que compareceram ao estádio relataram nas redes sociais que em nenhum momento foi Ana Clara Benevides‘ nome mencionado, antes ou depois da música.

A atitude ‘fria’ de Swift em relação à morte de seu fã gerou muitas críticas nas redes sociais.

“E ela nem mencionou o nome da garota. Todo mundo entende e tem plena consciência de que não é culpa de Taylor, mas é escolha dela ignorar e tratar o que aconteceu com essa garota com frieza e desprezo”, postou um usuário no X.

“A posição de Taylor Swift sobre a morte de Ana foi uma besteira. Ela não mencionou o nome da garota nem nada parecido. Você escolheu seguir com sua vida, subir no palco e cantar como se nada tivesse acontecido. E se ela fosse uma fã americana, qual seria a postura?”, criticou outro.