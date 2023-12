Taylor Swift deixa Travis Kelce no Kansas para viajar para Londres

Taylor Swift trocou Kansas City por Londres depois de passar um tempo com um amigo Brittany Mahomes e se despedindo do namorado, Travis Kelce.

A cantora está indo a Londres para a estreia do novo filme de Beyoncé depois que a famosa cantora compareceu Rápidoestreia em Los Angeles em 11 de outubro.

A visita de Swift a Kansas City incluiu passar um tempo com a esposa de Patrick Mahomes Brittany Mahomes, enquanto seus parceiros, Travis Kelce e Patrick Mahomes, se preparavam para o próximo jogo contra o Green Bay Packers. Swift e Kelce também passaram um tempo na mansão de US$ 8 milhões de Mahomes.

Depois de concluir sua turnê Eras no Brasil, Swift desembarcou em Kansas City e passou duas noites com Kelce em sua mansão de US$ 6 milhões em Leawood.

Passando mais tempo com os Mahomes

Na quarta-feira, Swift esteve com os Mahomes pelo segundo dia consecutivo antes de retornar para a casa de Kelce. Mais tarde naquela noite, Swift, vestindo um moletom branco, saiu da casa de Kelce e foi para o aeroporto, embarcando em um avião com destino a Londres.

A saída ocorre depois que Swift lançou uma nova música de seu ‘Vault’, uma coleção de faixas inéditas, para comemorar ser eleita a melhor artista do Spotify em 2023.

Espera-se que Swift chegue à capital inglesa antes da estreia britânica do filme de Beyoncé, após a estreia mundial repleta de estrelas em Los Angeles, no sábado.