Taylor Swift foi eleita a “Personalidade do Ano” pela Jornal de Wall Street colunista Peggy Noonan. Em um artigo de opinião intitulado “Todos deveríamos agradecer por Taylor Swift”, Noonan argumentou que as turnês recordes de Swift por todo o país não apenas solidificaram sua reputação como um ícone pop americano, mas também impulsionaram a economia.

“Ela traz alegria, empregos e pés felizes onde quer que vá”, escreveu Noonan. “Ela é a melhor coisa que está acontecendo na América.” Noonan elogiou a generosidade de Swift para com sua equipe, dizendo que antes de levar seu programa “Eras” para o mundo todo, Swift deu a toda sua equipe milhões de dólares em bônus. “Quando algo bom acontece na América, isso é notícia mundial”, acrescentou Noonan.

Os shows de Swift transformaram a economia de todas as cidades que ela visita. A US Travel Association informou neste outono que o que os espectadores gastam dentro e ao redor de cada local “está no mesmo nível do Super Bowl, mas desta vez aconteceu em 53 noites diferentes em 20 locais diferentes ao longo de cinco meses”.

Os centros urbanos de todo o país, atingidos de forma única pela pandemia e pelos tumultos e manifestações de 2020, ganham vida com um afluxo de visitantes e um boom de pequenos negócios locais.

Os shows de Swift geraram empregos em várias cidades

“Quando Swift tocou em Los Angeles por seis noites com ingressos esgotados em agosto, ela trouxe consigo US$ 320 milhões em ganhos locais, incluindo 3.300 empregos e um aumento de US$ 160 milhões nos ganhos locais”, escreveu Noonan. “Da Straits Research deste mês: a turnê da Sra. Swift é ‘um fenômeno econômico que está alterando totalmente as regras da economia do entretenimento’.”

Noonan concluiu seu artigo dizendo que a conquista de Swift a coloca em sua “própria categoria” porque ela não apenas estimula a economia – ela “traz[s] alegria.”

RápidoO impacto de Mariana na economia é inegável, mas é a sua capacidade de unir as pessoas e criar uma sensação de alegria que realmente a diferencia. Como escreveu Noonan: “Onde quer que ela fosse, era como se os últimos três anos não tivessem acontecido”. Num ano marcado por tantas divisões e incertezas, a música e a presença de Swift proporcionaram uma fonte muito necessária de conforto e unidade.