Travis Kelce e a Chefes de Kansas City pode ter jogado em Alemanhamas isso não impediu Taylor Swift e um grupo de esposas e namoradas de jogadores do time de demonstrarem seu apoio.

As senhoras se reuniram em Tribeca de Swift apartamento para assistir o Chefes tirar um Vitória por 21-14 sobre o Golfinhos de Miami. Estiveram presentes Shane Buechele esposa, Paigee Blake Bell parceiro, Lyndsayque comemorou a vitória com sorrisos na saída Swift almofada.

Também participou da diversão Miranda Hogueum amigo próximo de Brittany Mahomesque também participou do encontro para assistir aos jogos.

A festa simplesmente continuou

O celebração não terminou após o apito final; o grupo continuou a festa em Casa Ciprianium de Taylor’s lugares favoritos e deleitaram-se com a vitória por horas.

Apesar da distância, o apoio Taylor Swift e a Chefes esposas e namoradas vai mostrar a forte camaradagem entre os jogadores do time e seus outros significativos.

Taylor Swift e Brittany Mahomes tenho gasto muito tempo juntos recentemente, enquanto eles aproveitavam uma noite em Cidade de Nova York na noite anterior com outras celebridades como Selena Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid e Cara Delevingne.

Swift está se tornando o queridinho do Chiefs Kingdom

Rápido foi calorosamente recebido em Reino dos Chefese parece Kelce tem um desempenho ainda melhor quando ela está lá.

Embora Kelce teve um relativamente jogo tranquilo com apenas três recepções para 14 jardas em domingo vencer, ele fez história ao se tornar o Chefes receptor líder de todos os tempos, um marco reconhecido por Taylor Swift No instagram.

Swift relacionamentos calorosos com a comunidade do futebol continuam a crescer, tornando-a uma rosto familiar nas arquibancadas durante os jogos. Embora isso possa chegar ao fim à medida que o cantor está embarcando em uma longa turnê ao redor do mundo.

A etapa internacional do Taylor’s bem sucedido “Turnê das Eras” está começando 9 de novembro em Buenos Aires, Argentinae se expandirá por quase um ano com 82 concertos.

Quer Travisvai se juntar a ela para o Argentino a parada ainda está para ser vista.