Taylor Swift e Travis Kelce a todo vapor com planos de férias, falando sobre o Natal

Taylor Swift dar Travis Kelce estão tentando entrar no espírito natalino como casal… fomos informados de que eles estão avançando com planos de ficarem juntos nas férias.

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ … Taylor e Travis estão tentando definir seus horários para garantir que reservem o máximo de tempo possível juntos.

Disseram-nos que o Dia de Ação de Graças com as 2 famílias poderia acontecer em Kansas City… Travis e sua família já irão estar na cidade Segunda-feira para seu jogo contra os Eagles. Aqui está o que todo mundo sabe… O Dia de Ação de Graças com 2 famílias é um GRANDE etapa.

Como informamos, Travis pegou um doce Casa KC de US$ 6 milhões … que é muito mais isolado do que sua antiga casa … então ele poderia facilmente hospedar todos com espaço de sobra.

Não está claro onde eles passarão o Natal, mas eles já disseram a pessoas próximas que estão conversando sobre isso. Nossas fontes dizem que o casal REALMENTE quer ficar juntos nesta temporada de férias.



