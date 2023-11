Taylor Swift e Travis Kelce se beijam após show na Argentina

Não chore por Taylor Swift na Argentina… ela teve um show incrível no sábado à noite, depois do qual ela beijou apaixonadamente seu homem.

Vimos Trace Kelce e Taylor de mãos dadas, abraçando-se, etc., mas este é o primeiro grande momento do PDA. Ela corre até Travis ao sair do palco e eles se abraçam e se beijam do tipo “arranje um quarto”!