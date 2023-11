Taylor Swift e Travis Kelce vão para a Ivy League: Harvard deve oferecer curso sobre eles

Taylor Swift e Travis KelceO romance de foi indiscutivelmente a história do entretenimento de 2023. A estrela pop e o tight end dos Chiefs fundiram sozinhos o mundo da música e a NFL como nunca vimos antes, com a Nationals Football League atraindo intriga da legião de cantores do cantor. fãs. Agora, serão objeto de ensino superior, na prestigiada Universidade de Harvard.

Na verdade, o curso será mais centrado na própria Taylor Swift, professora de Harvard Stéphanie Burt disse ao TMZ. “Ela escreve sobre seus relacionamentos, então falaremos sobre Travis Kelce. A quantidade de tempo que daremos a ele vai depender se ela lançou músicas sobre ele e o relacionamento deles. “, disse o professor.

Quando se trata do que inspirou o curso, Burt disse o seguinte: “Sou um estudioso literário e tento estudar e compartilhar excelência nas artes que usam palavras. Como poesia, escrita literária… Os escritores de canções usam palavras em seus desempenho, e Taylor Swift é um dos grandes compositores do nosso tempo”.

O futuro curso ‘Taylor Swift and Her World’ de Harvard, em alta demanda

Os entrevistadores ficaram impressionados com o número de pessoas que já se inscreveram no curso do próximo ano, que é “pouco menos de 300”, o Harvard disse o professor. “Acredito que somos pouco menos de 300 pessoas. Mas terei ajuda, com mais dois professores assistentes a bordo”.

Para colocar esse número surpreendente em perspectiva, o próprio site de Harvard diz que o tamanho médio das turmas é de 12 alunos. O fascínio de aprender sobre Taylor Swift é evidente, pois o curso acadêmico do Swiftie terá 25 vezes mais pessoas do que o curso médio.