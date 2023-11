Taylor Swift está em busca de mansões na Europa para compartilhar sua vida com Travis Kelce

Psensação operacional Taylor Swift está supostamente a tentar expandir as suas participações imobiliárias na Europa, particularmente em Portugal e Espanha. Diz-se que a cantora de 34 anos, que já possui várias propriedades em Londres, Nova Iorque, Los Angeles e Tennessee, está interessada no apelo dos destinos europeus conhecidos pelo seu estilo de vida descontraído e paisagens pitorescas.

Em Portugal, um corretor de imóveis local foi contactado por Rápidopara explorar propriedades, incluindo uma em Loures, um subúrbio de Lisboa.

Esta propriedade, avaliada em US$ 2,7 milhões, oferece uma charmosa casa com quatro quartos e cinco banheiros, um jardim exuberante, uma adega e um estúdio. Outra opção no Estoril, avaliada em 10 milhões de dólares, conta com oito quartos, arquitectura tradicional e uma fabulosa piscina à beira-mar em Cascais.

Em Sintra, Rápido está a considerar uma villa de luxo de 4 milhões de dólares com cinco quartos, jacuzzi e vistas desafogadas sobre as montanhas e palácios classificados como Património Mundial pela UNESCO. A propriedade garante total privacidade e inclui ainda um elevador que atende todos os andares.

Verificando também propriedades na Espanha

A Espanha também está Rápidoradar da empresa, com ofertas em Casteldelfells, perto de Barcelona. Uma propriedade, avaliada em US$ 4,8 milhões, é um “estilo ibizano” com seis quartos, sete banheiros, área de piano, sauna e piscina.

Outro em Barcelona oferece vistas de 360 ​​graus da cidade, painéis solares, garagem para sete carros e potencial para uma academia ou espaço extra.

Rápidotambém está considerando as pitorescas Ilhas Baleares, onde propriedades de estrelas do esporteRafael NadaleMax Verstappenbem como estrelas de HollywoodCatherine Zeta-JoneseBrad Pitt,existe.Uma villa em Son Servera, com preço de US$ 8 milhões, oferece quatro camas, cinco banheiros, uma piscina de água salgada e uma cozinha externa completa, proporcionando uma experiência tranquila e autêntica.