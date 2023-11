Taylor Swift está em toda parte e faz aparição surpresa na noite temática de Eras ‘Dancing With the Stars’

Taylor Swift tem sido o nome de 2023 com inúmeras notícias sobre sua nova música, sua Eras Tour e seu relacionamento com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce.

Infelizmente, ela ganhou as manchetes por motivos mais sombrios depois que sua exibição no Brasil teve que ser interrompida devido ao calor extremo.

Mais tarde, um fã morreu no hospital depois de desmaiar no show. Rápido divulgou um comunicado enfatizando o quão inconsolável ela está por ter um fã morrendo por ter ido ao seu show.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Rápido escreveu.

“Há muito pouca informação que tenho além do fato de que ela era incrivelmente bonita e jovem demais.

“Não poderei falar sobre isso no palco porque me sinto oprimido pela dor quando tento falar sobre isso. Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com ela família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer a loja para o Brasil.”

Aparição de Taylor Swift em Dancing With The Stars

Apesar disso, Dancing With The Stars teve um Taylor Swift-noite temática e eles não podiam deixar isso passar sem que ela aparecesse.

A vencedora do Grammy compartilhou uma mensagem de vídeo especial para os concorrentes na terça-feira, agradecendo “muito” ao programa da ABC por homenageá-la com “A Celebration of Taylor Swift”.

“Eu gostaria muito de poder estar lá para ver o que você e seus coreógrafos – e meu amigo Mandy Moore – reunimos”, Rápido, 33, jorrou. “Eu realmente gostaria de poder estar lá, mas estou em turnê pelo Brasil.

“Mas estou enviando a vocês todo o meu amor e boa sorte a todos os concorrentes”, continuou o compositor.

Esta foi uma filmagem pré-gravada e ela estava usando um vestido extremamente colorido na época.

“Mal posso esperar para ver a celebração das minhas Eras no Dancing with the Stars na próxima semana”, disse ela em 14 de novembro.