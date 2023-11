Taylor Swift estará no Chiefs vs Raiders hoje para apoiar Travis Kelce?

Aos Kansas City Chiefs se preparam para enfrentar AFC Oeste rivais, os Las Vegas Raiders, em um confronto crucial em Estádio Allegiant esta tarde, os fãs ficam se perguntando se a sensação pop Taylor Swift fará uma aparição para apoiar seu suposto namorado, Chefes o tight end Travis Kelce.

Taylor Swift faz Kelce e os Chiefs jogarem melhor?Parker Johnson

Chiefs querem se recuperar da perda do MNF

Ambas as equipes entram neste confronto com algo a provar: Chefes procurando se recuperar de um revés recente e do Invasores procurando explorar as falhas do Chefes jogo.

O Invasoresjogando com peso no ombro, está pronto para uma reviravolta, sabendo que deve se destacar tanto no ataque quanto na defesa para garantir a vitória contra um dos melhores times do campeonato.

O Chefessaindo de uma derrota decepcionante, estão ansiosos para reafirmar seu domínio no AFC.

Liderados pelo talentoso Patrick Mahomes, os Chefes ostentar a defesa do terceiro lugar e a capacidade ofensiva dinâmica de Travis Kelcetornando-os o time mais dominante da divisão.

Taylor Swift estará em Las Vegas no domingo?

Embora os fãs agora estejam acostumados a ver Taylor Swift em Chefes jogos, mas sua presença no confronto de hoje fará falta.

Atualmente em Brasil para a etapa final dela Turnê Eras 2023Swift deve encerrar a turnê com um show no Allianz Parque estádio em Sao Paulo esta noite.

A passagem da cantora Brasil foi marcada por polêmica e tragédia, com a infeliz morte de uma fã durante seu show no Rio de Janeiro em meio ao calor extremo.

Swift turnê internacional está programada para continuar em Japão em Fevereiro de 2024mas os fãs podem antecipar seu retorno ao Estados sobre Segunda-feira.

Isso prepara o terreno para sua presença potencial em Chefes jogos durante o último mês da temporada regular da NFL, proporcionando amplas oportunidades para ela apoiar Kelce.

Enquanto Chefes os fãs podem sentir falta Swift presença energética em domingo jogo, o confronto em Estádio Allegiant promete muitos fogos de artifício em campo.