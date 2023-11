Taylor Swift estreia no Instagram de Brittany Mahomes com foto embriagada

Taylor Swift dar Brittany Mahomes‘ a amizade é oficial do Instagram … porque a esposa do superastro dos Chiefs, QB, finalmente compartilhou uma foto pessoal de seu fim de semana em Nova York, onde o cantor passou algum tempo de qualidade com alguns colegas KC WAGS!

Claro, o parceiro de Patrick foi à Big Apple com Swift e suas amigas VIP Selena Gomez, Sophie Turner dar Gigi Hadid alguns dias atrás… de braços cruzados Travis KelceA nova namorada do lado de fora do restaurante Bond Street.

A julgar pelas novas postagens de Brittany nas redes sociais, parece que Taylor também reservou algum tempo para seus novos amigos no sábado – a esposa do quarterback reserva do Chiefs, Shane Buechele, Paige, e a parceira do tight end Blake Bell, Lyndsay,

Como relatamos anteriormente, Paige e Lyndsay foram vistas saindo do apartamento de Taylor em TriBeCa após o confronto dos Chiefs com os Miami Dolphins (que foi na Alemanha) … com as mulheres vestidas com roupas de jogo.

O quarteto posou para fotos enquanto saboreava um pouco de champanhe (conhecemos Brittany ama ela borbulhante) … e está claro que eles já se deram bem.



Sábado à noite Getty

Estamos supondo que nem todo mundo vai adorar a sessão de fotos… provavelmente é por isso que o ex de Travis, Kayla Nicoledeixou de seguir sua outrora melhor amiga, Brittany, explicando que isso era necessário para proteger sua saúde mental.

Foi aparentemente o último grito para o grupo… pelo menos no futuro próximo. A turnê internacional de Swift começa quinta-feira na Argentina.