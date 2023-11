Taylor Swift hospeda Chiefs WAGs para festa de observação no apartamento de Nova York

Travis Kelce e os Chiefs estavam jogando do outro lado do lago, mas Taylor Swift e suas esposas e namoradas de Kansas City ainda mostraram apoio a seus homens no domingo… com um grupo de mulheres indo até o apartamento do cantor em Nova York para assistir ao jogo!!

Ex-zagueiro reserva do Chiefs para Shane Buecheesposa Paigee final apertado Blake Bellparceiro, Lyndsayforam todos sorrisos depois que KC conseguiu a vitória por 21-14 sobre o Miami Dolphins na Alemanha … saindo do bloco TriBeCa de Taylor após o confronto.

Patrício dar Brittany Mahomes‘bom amigo Miranda Hogue – cujo marido, Cimeirajogou ao lado do bicampeão do Super Bowl no Texas Tech – também esteve presente na festa do relógio.

Disseram-nos que a diversão não parou após o apito final… quando Swift, Brittany e a equipe pegaram a ressaca na Casa Cipriani (um dos lugares favoritos de Taylor), onde comemoraram a vitória por horas.



É claro que Brittany tem passado muito tempo com Swift recentemente – como informamos anteriormente, todos eles saíram juntos na Big Apple na noite anterior… Selena Gomez, Sofia Turner, Gigi Hadid dar Cara Delevingne para a ocasião.

Brittany também passou algum tempo com os WAGs no sábado… compartilhando algumas fotos de sua rápida viagem à Costa Leste nas redes sociais.

Swift não teve problemas em se adaptar ao Chiefs Kingdom… e, coincidentemente, Kelce joga muito melhor quando está nos jogos dele.

Os fãs provavelmente esperam que ela retorne em breve, já que Kelce teve apenas três recepções para 14 jardas na vitória de domingo.

📲| Taylor Swift estava ativa no Instagram! Ela gostou @pessoaspostagem de comemorando Travis Kelce se tornando o maior recebedor de todos os tempos dos Chiefs 🏆 pic.twitter.com/KOkog8fXN1 – Atualizações de Taylor Swift 🩵 (@swifferupdates) 6 de novembro de 2023

@swifferupdates