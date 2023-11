Taylor Swift janta com Phoebe Bridgers enquanto Travis Kelce se prepara para o jogo

Taylor Swift saiu para um encontro na sexta à noite em Nova York, mas não foi com seu namorado bonitão da NFL Travis Kelce … conectando-se com um colega músico Phoebe Bridgers .

Taylor chegou à famosa Minetta Tavern em Greenwich Village para comer alguma coisa com Bridgers na noite passada – enquanto Kelce se preparava para um jogo de futebol na Alemanha.

Taylor parecia elegante em seu traje de outono, ostentando um suéter bege, calça marrom e salto grosso. Phoebe estava toda vestida de preto, o que contrastava com seu cabelo prateado brilhante, fazendo-a se destacar na multidão.

Proprietário da Taverna Minetta Keith McNally mais tarde disse à mídia … Taylor e Phoebe comeram ostras assadas e foie gras amous bouche. McNally observou que Taylor “gostou muito” do foie gras.

Depois do jantar, Taylor e Phoebe saíram do restaurante, mas não antes de Swift posar para fotos com o chef. Taylor deve ter realmente gostado daquele foie gras!!