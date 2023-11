Taylor Swift parece voltar a si após trágica morte de fã no Rio de Janeiro

Taylor Swift voltou a si durante um show de sexta-feira no Brasil, após lamentar a morte de um fã há apenas uma semana.

TS subiu ao palco para se apresentar diante de uma multidão lotada em São Paulo na noite passada – e ela parecia estar de ótimo humor, vestindo um macacão prateado e azul brilhante com botas de cano alto combinando.

A estrela pop estava radiante enquanto andava pelo palco dedilhando seu violão – e até parou em um ponto para flexionar os músculos do braço.

Taylor presenteou o público com duas músicas surpresa – “Now That We Don’t Talk” de “1989 (Taylor’s Version)” e “Innocent” de “Speak Now (Taylor’s Version)”. Isso marcou a primeira de três noites de apresentações com ingressos esgotados de Taylor no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

As vibrações positivas contrastaram fortemente com a atmosfera sombria que pairou sobre seu show no Rio de Janeiro na sexta-feira anterior, quando um de seus fãs morreu.

Pouco antes de Taylor subir ao palco, Ana Clara Benevides Machado adoeceu em meio ao calor sufocante da cidade e foi levada às pressas para um hospital, onde faleceu. As autoridades brasileiras estão investigando a causa de sua morte, enquanto investigam os organizadores do show para determinar se eles cometeram algum delito.