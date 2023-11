Taylor Swift passará o Dia de Ação de Graças em casa com a família: quais são os planos dela?

Taylor Swift supostamente voltará para casa no Dia de Ação de Graças após seu show da Eras Tour no Rio de Janeiro, Brasil.

A famosa cantora passará o feriado com a família antes de retomar sua turnê em São Paulo no dia 24 de novembro.

Embora não haja confirmação sobre seu novo namorado, Travis Kelcejuntando-se a ela no Dia de Ação de Graças, ele recentemente assistiu ao show dela na Argentina.

O Chefes de Kansas City estrela pode não conseguir participar Rápido para o Dia de Ação de Graças, já que seu time tem um jogo contra o Invasores em Las Vegas em 26 de novembro.

De acordo com a página seis, Rápido voará de volta para casa para passar a celebração do dia 23 de novembro com sua família.

Um caso florescente

Rápido referências divertidamente incorporadas a Kelce em seu show, alterando a letra de sua música “Karma”.

Durante o show, ela olhou com adoração para Kelce enquanto cantava sua balada “Lover” e mais tarde pulou em seus braços fora do palco.

Kelce‘sufocar, Donafoi flagrado observando Rápidodo filme “Eras Tour” com amigos na Flórida.

Rápido tem um histórico de passar o Dia de Ação de Graças no exterior durante viagens, inclusive em Tóquio em 2021, na Nova Zelândia em 2013 e na Austrália em 2015.

Depois do Dia de Ação de Graças, Rápido continuará sua turnê, cativando públicos ao redor do mundo.