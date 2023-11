Taylor Swift se emociona após retornar aos palcos no Brasil em meio à morte de fã

Reproduzir conteúdo de vídeo





Taylor Swift voltou aos palcos no Brasil após um hiato devido ao calor escaldante – e aparentemente prestou homenagem a uma fã que morreu recentemente em um de seus shows.

A estrela pop fez uma apresentação emocionante no domingo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde apenas duas noites antes Ana Clara Benevides faleceu durante uma onda de calor antes do show de Taylor na sexta-feira começar.

Ana estava se sentindo mal antes de ser levada às pressas para um hospital, onde foi declarado morto. A causa da morte dela não foi divulgada.

No domingo, Taylor subiu ao palco novamente no Rio, mas desta vez a temperatura estava bem mais baixa do que nas duas noites anteriores, o que a obrigou a adiar o concerto de sábado.

Composto Getty Taylor Swift lamenta a morte de seu fã em show no Brasil



Durante a apresentação da noite passada, Taylor sentou-se ao piano e abriu seu coração, tocando sua música “Bigger Than the Whole Sky”.

Alguns de seus “Swifties” pularam em X, especulando que Taylor escolheu aquela música para homenagear Ana e dando-lhe os principais adereços.

Um fã escreveu: “cantar #biggerthanthewholesky foi uma bela maneira de homenagear Ana e podemos saber disso ouvindo a voz de Taylor”.

Outro fã postou uma série de fotos, incluindo uma de Ana, e destacou que @ taylorswift13 fez um lindo trabalho homenageando todos os Swifties tirados cedo demais.”

Um terceiro Swiftie disse: “Já tenho imenso respeito por @ taylorswift13, mas depois da música surpresa desta noite, triplicou”.