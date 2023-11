Taylor Swift se junta a Travis Kelce em Kansas City apenas um dia após seu show

Chefes extremidade apertada Travis Kelce e estrela pop Taylor Swift continue provando que eles não podem ficar longe um do outro. O cantor de “Karma” desembarcou em Cidade de Kansas na segunda-feira, menos de 24 horas depois de encerrar seu último show da “Eras Tour” do ano, de acordo com Nós semanalmente.

Swift, 33, e Kelce, 34, não conseguiram passar muitos dias juntos nas últimas semanas porque seus horários não correspondiam. A popstar não retomará sua “Eras Tour” até fevereiro de 2024, para que possam recuperar o tempo perdido.

Travis Kelce compartilha o que ele realmente pensou sobre Taylor Swift gritando com ele durante o show

Eles supostamente têm os próximos meses planejados, incluindo passar as férias com a família um do outro, uma indicação clara de que seu relacionamento continua se fortalecendo.

Swift já assistiu a alguns jogos de Kelce nesta temporada e é possível que ela viaje para Lambeau Field no domingo, quando os Chiefs visitarem o Green Bay Packers. Ele viajou para a Argentina no início deste mês para assistir ao show dela.

Kelce precisa continuar melhorando para que os Chiefs cheguem ao Super Bowl de novo, mas ter Swift torcendo por ele no maior jogo do esporte é mais que suficiente para motivar qualquer um.

Taylor Swift para o Super Bowl?

No ano passado, o quarterback do Chiefs Patrick Mahomes alugou uma casa em Phoenix meses antes do Super Bowl, então é possível que Kelce esteja planejando com Swift este ano.

Kansas City (8-3) derrotou o Invasores de Las Vegas na semana 12 de 2023 NFL temporada e parecem estar de volta ao caminho certo para uma vaga no Super Bowl após um início de ano difícil, pelo menos com base em seus padrões.

A “Eras Tour” de Swift recomeça em fevereiro de 2024 no Japão, então mesmo que Kelce e os Chiefs consigam chegar aos jogos consecutivos do Super Bowl, a popstar terá que mover céus e terra para comparecer.

Ela estará em Tóquio de 4 a 10 de fevereiro e o Super Bowl será no dia 11, além de Swift começar seus shows na Austrália cinco dias após o grande jogo. Como a popstar já está em Kansas City, é seguro presumir que eles farão isso acontecer.