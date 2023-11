Taylor Swift supera morte de fã e deslumbra em show em São Paulo

Taylor Swift voltou aos palcos em São Paulo, Brasil, apenas uma semana após a morte de um fã durante seu show no Rio de Janeiro.

A superestrela pop, vestida com um macacão prateado e azul brilhante e botas de cano alto, exalava energia positiva ao se apresentar para uma multidão lotada no estádio Allianz Parque.

Rápido encantou os fãs com performances surpresa de “Now That We Don’t Talk” de “1989 (Taylor’s Version)” e “Innocent” de “Speak Now (Taylor’s Version)”.

Travis e Jason Kelce dão crédito aos fãs de Taylor Swift pelo sucesso no topo das paradasParker Johnson

A atmosfera animada contrastou fortemente com o tom sombrio de seu show no Rio de Janeiro onde um fã Ana Clara Benevides Machadoadoeceu e morreu mais tarde.

As autoridades brasileiras estão investigando a causa de sua morte e examinando os organizadores do show em busca de possíveis irregularidades.

Devastado após a morte de fã

Rápido expressou sua devastação Bemno Instagram e adiou seu show de sábado no Rio devido às temperaturas extremas.

Ela voltou no domingo para se apresentar, dedicando uma música em homenagem ao fã falecido. O show em São Paulo marcou o início de uma série de três noites de apresentações com ingressos esgotados.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show”, disse. Rápido escreveu.

“Não consigo nem dizer o quanto estou arrasado com isso. Há muito pouca informação que tenho além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais.

As “sinais de alerta” do relacionamento de Travis Kelce geram discussão no The ViewParker Johnson

“Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominado pela tristeza quando tento falar sobre isso.

“Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil.”