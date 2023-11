Taylor Swift surpreende fãs de ‘Dancing With The Stars’ com mensagem especial

Reproduzir conteúdo de vídeo



Taylor Swift abriu caminho até o palco “Dancing with the Stars”… surpreendendo os competidores e o público com uma mensagem de vídeo especial para o tema da noite… “A Celebration of Taylor Swift”.

“Ei pessoal, é Taylor. Só quero agradecer muito a vocês por terem esta noite temática no ‘Dancing With the Stars'”, disse a estrela pop na terça-feira … explicando que não poderia estar lá devido à turnê compromissos no Brasil.

Não vamos esquecer… Travis Kelce também a manteve preocupada durante seu romance turbulento e que ganhou as manchetes… mas não houve menção a ele enquanto ela disse encorajadoramente às estrelas restantes que elas estavam em boas mãos com seu coreógrafo Mandy Moore – não a estrela de “This Is Us”, para sua informação – com suas rotinas.

As melhores músicas de Taylor no topo das paradas, como “Lover”, “Shake It Off”, “Look What You Made Me Do”, “Cruel Summer”, “August” e “Lavender Haze” receberam tratamento de pista de dança… as boas vibrações da estrela não puderam salvar Harry Jowsey dar Rylee Arnold da eliminação.

A noite era esperada desde outubro, quando pro Peta Murgatroy deixe escapar a noite temática de Taylor … com o co-apresentador Afonso Ribeiro finalmente confirmando a notícia em 7 de novembro.

A própria estrela apareceu no programa três vezes para se apresentar… primeiro “Jump Then Fall” e “Love Story” em 2009, depois “Mine” e “White Horse” em 2010 e finalmente “We Are Never Getting Back Together” em 2012.

