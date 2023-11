Taylor Swift: todos os detalhes do emocionante encontro com a família Ana Benavides, a fã que faleceu em seu show

Fapós a trágica morte de um jovem de 23 anos Ana Clara Benevides Machado em um Taylor Swift show no Rio de Janeiro, o famoso cantor convidou Machadofamília e amigos para se juntarem a ela na apresentação em São Paulo.

Machado desmaiou na primeira fila do Rápidoshow, experimentando reanimação no estádio por cerca de 40 minutos. Ela faleceu devido a uma parada cardíaca em meio a uma onda de calor, com temperaturas chegando a 59,3 Celsius ou 138,7 Fahrenheit.

Um incidente trágico

Rápido adiou outro show no Rio e voltou ao Brasil para se apresentar em São Paulo, onde se encontrou com familiares e amigos de Machado, posando para fotos com eles.

Os organizadores do show enfrentaram críticas por proibirem garrafas de água, resultando no desmaio de mais de 1.000 fãs. MachadoA família de busca esclarecimentos sobre as restrições hídricas.

Rápido interrompeu seu show várias vezes para pedir água aos fãs. Ela anunciou o cancelamento de seu segundo show agendado em resposta ao incidente.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show”. Rápido escreveu no Instagram.

“Não consigo nem dizer o quanto estou arrasado com isso. Há muito pouca informação que tenho além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais.

“Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominado pela dor quando tento falar sobre isso.

“Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração está com sua família e amigos.

“Essa é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil”.