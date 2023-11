Taylor Swift vai morar com Travis Kelce, estrela dos Chiefs, em mansão de US$ 6 milhões

Taylor Swift está indo morar com o namorado, Travis Kelceem sua recém-adquirida mansão de US$ 6 milhões em Cidade de Kansasde acordo com Correio diário. O casal está junto há apenas três meses, mas Kelce comprou a luxuosa propriedade pensando em sua namorada famosa.

A casa de seis quartos e seis banheiros inclui piscina e jacuzzi no estilo Beverly Hills, garagem para seis carros, quadra de tênis e pickleball iluminada e um campo de minigolfe que se estende por três acres de terra intocada e densamente arborizada.

Swift, que acabou de completar a etapa sul-americana de sua turnê Eras, não perdeu tempo e voou para a casa de Kelce para passar algum tempo de qualidade com ele. O casal assistiu Minnesota Vikings vencer o Ursos de Chicago no Monday Night Football e agora estão aproveitando seu tempo privado juntos.

De acordo com uma fonte que falou ao DailyMail.com, “o trabalho árduo no relacionamento deles está prestes a começar, pois eles passarão semanas juntos”. Apesar dos desafios, o casal parece estar forte, com Swift mostrando seu apoio a Kelce nas redes sociais depois que ele se tornou o tight end mais rápido da história da NFL a ultrapassar a marca de 11.000 jardas recebidas na carreira.

Ambos dão o próximo passo em seu relacionamento

O relacionamento do casal pode estar avançando rapidamente, mas eles parecem estar aproveitando cada momento juntos. Como Rápido faz uma pausa nas turnês, ela tem muito tempo para tornar sua luxuosa mansão.

O Daily Mail relata que o jato de Swift pousou em Cidade de Kansas na noite de segunda-feira, depois de fazer uma pequena parada para abastecer em Tampa, Flórida. A estrela foi direto para o novo apartamento luxuoso de seu amor, onde passará várias semanas.

Os fãs da estrela pop estão ansiosos para ver o que ela fará com a luxuosa propriedade e como ela a tornará sua. Com seu olhar para o design e amor por tudo que é luxuoso, não há dúvida de que Swift transformará a mansão em um oásis deslumbrante.

À medida que o casal se instala em sua nova casa, os fãs aguardam ansiosamente o que vem a seguir para eles. Com a turnê de Swift marcada para ser retomada em fevereiro, resta saber como eles equilibrarão suas agendas lotadas e manterão seu relacionamento. Por enquanto, porém, eles parecem estar aproveitando o tempo juntos em seu novo ninho de amor.