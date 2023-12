Taylor Swift viaja para a estreia do filme de Beyoncé em Londres para agradecer

TS embarcou em um jato particular no aeroporto de Kansas City na noite passada, depois de passar algum tempo de qualidade com Travis e seu novo melhor amigo Brittany Mahomes .

Taylor está retribuindo o favor a Beyoncé por aparecer para a estreia do filme da turnê “Eras” em Los Angeles no mês passado.

Espera-se que Taylor pouse no aeroporto de Stansted, em Londres, na manhã de quinta-feira… poucas horas antes do evento repleto de estrelas.

Enquanto isso, o relacionamento de Taylor com Travis é ainda voando alto. O cantor vencedor do Grammy e o tight end dos Chiefs passaram alguns dias juntos no A luxuosa casa de Travis em KC depois de Taylor encerrou seus shows no brasil.