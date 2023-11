TCU projeta R$ 34 bilhões em pagamentos irregulares

R$ 34 bilhões. Este é o montante que o governo federal pode estar pagando de maneira irregular a cidadãos que fazem parte do Bolsa Família. Ao menos esta é a projeção feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nesta semana. Os números caíram como uma bomba dentro do poder executivo.

Nas contas do TCU, R$ 14 bilhões foram pagos de maneira irregular até maio deste ano. Outros R$ 19 bilhões estão sendo pagos neste momento, até o final deste ano de 2023. O Tribunal considera como repasse irregular aquele que é feito para pessoas que não deveriam estar recebendo o dinheiro do programa.

Hoje, a estimativa do TCU é de que 4,7 milhões de famílias que fazem parte do Bolsa Família, estejam recebendo o benefício de maneira irregular. O número representa pouco mais de um quinto do total de usuários do programa. Atualmente, pouco mais de 21 milhões de pessoas fazem parte do quadro de pagamentos. O relatório do TCU foi aprovado pelos ministros do Tribunal na última quarta-feira (22).

O que disse o TCU

“Foram verificadas inconsistências de renda e de composição familiar em 40,3% e 33,4% das famílias, respectivamente, que levou à inelegibilidade de 22,5% dessas famílias ao programa, com estimativa de pagamentos de R$ 14,24 bilhões fora dos critérios de elegibilidade de janeiro a maio de 2023, com potencial de mais R$ 19,94 bilhões de junho até dezembro”, disse o ministro Walton Alencar Rodrigues.

“As constatações permitem concluir que o atual arcabouço legal e institucional é insuficiente para incentivar os indivíduos a revelarem com fidedignidade seus dados de renda e de composição familiar no momento da autodeclaração de dados. Os indivíduos revelarão com fidedignidade seus dados de renda e de composição familiar se forem incentivados a tal. Ou seja, se o custo da prestação de informação inexata for maior que o benefício obtido”, completou o ministro.

Pedidos ao governo

Diante dos números, o TCU pediu ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, para tomar mais cuidado no processo de análise e de pente-fino nas contas do Bolsa Família. Entre outros pontos, eles sugeriram que o governo:

aprimore os controles de coleta de dados por autodeclaração;

criem sistema de avaliação periódica dos dados e ampliação de monitoramento;

oriente melhor os municípios no processo de fiscalização.



O que diz o Ministério

Por meio de nota, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, órgão responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, disse que já está trabalhando para reduzir o número de fraudes no sistema do programa. Entre outros pontos, eles citaram as seguintes medidas:

averiguação cadastral de renda;

averiguação cadastral unipessoal;

revisão cadastral;

exclusão de cadastros com indicativos de óbitos;

povoamento automático de informações de renda formal.

Bolsa Família de novembro

Para este mês de mês de novembro, o governo federal segue com a ideia de liberar o Bolsa Família a partir de um ponto de base de R$ 600 por família. Contudo, este valor pode ser elevado ou até mesmo reduzido a depender de uma série de pontos, como os adicionais a que a família tem direito.

Famílias que possuem crianças de até seis meses de idade, por exemplo, podem receber mais R$ 50 dentro do sistema do programa social. Não é preciso realizar nenhum tipo de solicitação para ter direito aos adicionais. O governo federal identifica os cidadãos que têm direito ao bônus através dos dados do Cadúnico.

Neste sentido, é muito importante manter os dados do Cadastro Único sempre atualizados com informações verdadeiras. Esta é a maneira mais clara de elevar as suas chances de receber o benefício.

Abaixo, você pode conferir o detalhamento de adicionais do Bolsa Família para este mês de novembro:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.