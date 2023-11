Tédio no Chase Field: os fãs jogam aviões de papel enquanto os Rangers atacam os D-backs

Gsou 4 do Série Mundial de 2023 no Campo de perseguição não foi da maneira que muitos na multidão com ingressos esgotados esperavam – ou esperavam – que acontecesse. Perdendo por 2 a 1 na série, o Arizona Diamondbacks se encontraram perdendo por 11-1 no final da oitava entrada depois que uma implosão do bullpen no início do jogo viu o rangers do Texas construir uma grande vantagem.

Em resposta, muitos dos presentes começaram a construir aviões de papel e a atirá-los dos assentos “sangrentos” no alto do diamante de relva artificial em Arizonaé o estádio. E quando chamados pelo locutor, os fãs não pareciam muito ansiosos para se endireitarem e voarem direito.

Rangers abrem caminho para uma grande liderança

Arizona esperava igualar o Série Mundial em dois jogos cada na noite de terça-feira – mas Texas efetivamente eliminou todo o drama no terceiro turno. O guardas marcou 10 corridas antes do Diamantes até fez o pedido uma vez. Cada corrida veio com dois eliminados, enquanto estrelas Marcus Semien e Corey Seager deixaram o pátio, seus home runs atingindo cinco corredores de base.

Com o jogo desprovido de qualquer intriga para os torcedores da casa, aviões de papel começaram a entrar em campo na sexta entrada. Pelo menos dois chegaram à superfície de jogo – o que levou ao anúncio do discurso público Chuck Drago para repreender os participantes indisciplinados.

O D-costas montou um rali tardio, marcando as seis últimas corridas do jogo, mas a recuperação veio muito pouco e tarde demais. O Rangers venceu por 11-7 e agora está a uma vitória de seu primeiro campeonato.