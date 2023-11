Telefone Caixa Econômica ATUALIZADO! 0800, WhatsApp, SAC

A Caixa Econômica Federal é um dos maiores bancos do Brasil. Assim, a instituição oferece diversos serviços financeiros para seus clientes, como conta corrente, poupança, crédito, investimentos, seguros, previdência e loterias.

Para facilitar o atendimento e a comunicação com seus clientes, a Caixa disponibiliza vários canais de contato por telefone, que podem ser utilizados para tirar dúvidas, fazer reclamações, solicitar serviços, consultar saldos e extratos, entre outras operações.

Neste artigo, vamos apresentar os principais telefones para contato com a Caixa, explicando para que servem e como usá-los.

Telefone Alô Caixa

O telefone Alô Caixa é um canal que tem por objetivo atender todo o público (pessoas físicas e jurídicas, bem como o ente público). Além disso, também é um canal para consulta dos serviços financeiros do banco.

Por meio dele, os clientes também podem obter suporte na utilização dos sites, aplicativos da Caixa e caixas eletrônicos.

São dois números disponíveis, a depender da sua região. Confira:

4004 0 104 – Capitais e Regiões Metropolitanas

– Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 104 0 104 – Demais regiões

Atendimento Caixa Cidadão 0800

O contato do Caixa Cidadão oferece atendimento para as pessoas que recebem benefícios sociais e trabalhistas através do banco, como PIS, Benefícios Sociais, FGTS e Cartão Social. A ligação é gratuita por meio do número 0800 726 0207.

Existem duas formas de atendimento por este canal. O primeiro é o atendimento eletrônico, que funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia.

Mas se você deseja ter um atendimento humano, basta ligar de segunda a sexta, das 8h às 21h, ou aos sábados, das 10h às 16h.

Atendimento Bolsa Família

A Caixa conta com um telefone exclusivo para os beneficiários do Bolsa Família, por meio do telefone 111. O atendimento é eletrônico e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Telefone Agência Digital Caixa

A Agência Digital da Caixa é um canal para atendimento personalizado dos serviços do banco em horário comercial, ou seja, entre 8h e 18h, de segunda a sexta, exceto feriados.

Além disso, o telefone Caixa 0800 também está disponível para atendimento via WhatsApp, trazendo mais facilidade para os usuários. Confira todos os telefones, de acordo com a sua região:

4004 0 104 – Capitais e regiões metropolitanas

Capitais e regiões metropolitanas 0800 104 0 104 – Demais regiões

Exterior

Os clientes que estão no exterior contam com um telefone exclusivo da Caixa, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Além disso, o contato aceita ligações a cobrar. Confira o número do atendimento em português:

Telefone Caixa 0800 para portadores de deficiência

O telefone da Caixa para portadores de deficiência auditiva e de fala ocorre por meio do número 0800 726 2492. Por ele, os clientes podem tirar suas dúvidas sobre produtos e serviços, suporte tecnológico, informações, reclamações, sugestões e elogios.

O atendimento ocorre todos os dias da semana, 24 horas por dia.

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

O atendimento do SAC da Caixa ocorre 24 horas por dia, 7 dias na semana, pelo 0800 726 0101. Neste canal, os clientes podem tirar dúvidas, fazer cancelamentos, obter informações sobre os produtos do banco, bem como fazer reclamações sugestões e elogios.

Ouvidoria

O telefone da Ouvidoria Caixa é o 0800 725 7474 e está disponível em horário comercial, ou seja, das 9h às 18h em dias úteis. Por meio dele, os clientes podem buscar atendimento para as suas reclamações não solucionadas.

Canal de denúncias Caixa

O Canal de denúncias da Caixa conta com o atendimento de uma equipe especializada que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por meio deste canal, os clientes podem fazer denúncias de fatos irregulares e atos ilícitos praticados contra a CAIXA e empresas do Conglomerado. Assim, confira o telefone:

Atendimento Cartões Caixa

A Caixa conta com canais exclusivos para atendimento referente aos seus cartões, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, confira o contato:

4004 0 104 – Capitais e Regiões Metropolitanas

Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 104 0 104 – Demais regiões

Atendimento a clientes portadores de deficiência auditiva e/ou de fala:

Atendimento Cartões CAIXA no Exterior (ligação a cobrar):