Telefone Nubank ATUALIZADO! 0800, CHAT, WhatsApp e MAIS!

O Nubank é uma empresa brasileira de serviços financeiros fundada em 2013. O seu principal produto é um cartão de crédito sem anuidade e sem tarifas, que pode ser gerenciado por meio de um aplicativo no celular.

Além disso, o Nubank também oferece outros serviços, como conta digital, empréstimos pessoais, seguros e investimentos. O objetivo da instituição é desburocratizar o acesso ao crédito e oferecer uma experiência mais simples, transparente e justa aos seus clientes.

Se você é cliente ou tem interesse em conhecer mais sobre os produtos e serviços do Nubank, saiba que existem várias formas de entrar em contato com a empresa e tirar todas as suas dúvidas.

Neste artigo, vamos te mostrar quais são os telefones, chats, e-mails e redes sociais do Nubank e como usá-los da melhor forma possível. Confira!

Telefone Nubank

O Nubank possui dois números de telefone para atender os seus clientes: um para capitais e regiões metropolitanas e outro para demais localidades. Veja quais são eles:

4020 0185 para capitais e regiões metropolitanas;

para capitais e regiões metropolitanas; 0800 591 2117 para demais localidades.

O atendimento por telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Assim, você pode ligar para esses números para resolver qualquer assunto relacionado ao seu cartão de crédito, conta digital, empréstimo ou investimento no Nubank.



Chat Nubank

Se você prefere um atendimento mais rápido e prático, pode usar o chat do Nubank, que está disponível no aplicativo da empresa. Para acessar o chat, basta seguir os passos abaixo:

Em primeiro lugar, abra o app do Nubank no seu celular; Depois, toque no ícone de interrogação no canto superior direito da tela; Na sequência, escolha a opção “Converse com a gente”; Por fim, toque em “Conversar pelo chat”.

Pronto! Agora é só enviar a sua mensagem e aguardar a resposta de um dos atendentes do Nubank. O chat também funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

E-mail Nubank

Outra forma de entrar em contato com o Nubank é pelo e-mail meajuda@nubank.com.br. Assim, é possível enviar um e-mail diretamente do seu provedor ou pelo app do Nubank, seguindo os mesmos passos do chat, mas escolhendo a opção “Mandar um e-mail”. O Nubank costuma responder os e-mails em até 24 horas.

Telefone do Nubank para atendimento em libras

O Nubank também tem um telefone exclusivo de atendimento em libras para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Para acessar esse canal, você deve seguir os mesmos passos do chat e do e-mail, mas selecionar a opção “Atendimento em libras”.

O atendimento em libras funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto em feriados nacionais.

Telefone Ouvidoria Nubank

Se você já entrou em contato com o Nubank por algum dos telefones anteriores, mas não ficou satisfeito com a solução ou o atendimento recebido, pode recorrer à ouvidoria da empresa.

Isso porque este é um canal de última instância, que visa melhorar os processos e a qualidade do serviço do Nubank. O número da ouvidoria do Nubank é 0800 887 0463 e o e-mail é ouvidoria@nubank.com.br. O atendimento funciona em dias úteis, das 9h às 18h.

Redes sociais e comunidade do Nubank

Além dos canais de atendimento, o Nubank também está presente nas redes sociais e na sua própria comunidade online. Assim, você pode seguir o Nubank no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn para ficar por dentro das novidades, dicas e promoções da empresa.

Além disso, você também pode participar da NuCommunity, a comunidade oficial do Nubank, onde você pode interagir com outros clientes, tirar dúvidas, dar sugestões e compartilhar experiências.