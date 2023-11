TELEGRAM anuncia recurso de sorteios de prêmios em canais

O Telegram, um dos mensageiros mais populares do mundo, acaba de lançar uma nova funcionalidade que promete agitar os canais da plataforma: os sorteios! Agora, os administradores podem criar e gerenciar premiações de forma rápida, transparente e verificável.

Essa novidade é uma excelente oportunidade para aumentar o alcance dos canais, atrair novos seguidores e presentear os participantes mais ativos. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente os benefícios dos sorteios no Telegram e como eles podem impulsionar o engajamento e a interação nos canais.

O que são os sorteios no Telegram?

Os sorteios são uma tendência popular nas redes sociais, e o Telegram decidiu entrar nessa onda oferecendo uma maneira rápida e confiável de organizá-los. Com essa funcionalidade, os administradores dos canais podem estabelecer as regras da premiação e o próprio aplicativo seleciona os vencedores de forma aleatória, garantindo resultados justos.

Essa é uma grande vantagem em relação a outras plataformas, onde a escolha dos vencedores pode ser questionada.

Benefícios para os administradores

Os sorteios são uma ótima estratégia para os administradores dos canais do Telegram. Além de aumentar o alcance do canal, eles permitem presentear os seguidores mais engajados e recompensar a participação ativa nas conversas.

Uma das grandes vantagens é a possibilidade de oferecer assinaturas do Telegram Premium como prêmio. Isso dá aos vencedores acesso a recursos exclusivos, como stickers premium, maior limite de envio de arquivos e a eliminação de anúncios indesejados.

Custo dos sorteios



Embora os sorteios no Telegram sejam uma excelente opção para engajar a comunidade, é importante destacar que eles não são gratuitos para os administradores. Cada premiação requer a compra antecipada da quantidade de assinaturas do Telegram Premium que serão sorteadas.

No entanto, essa é uma forma eficaz de investir no crescimento do canal e recompensar os seguidores fiéis.

Como criar um sorteio no Telegram

Criar um sorteio no Telegram é rápido e fácil. Os administradores têm total controle sobre a premiação e podem personalizar todos os requisitos da ação. É possível definir o país de elegibilidade, o prazo de inscrição e as ações que cada pessoa precisa realizar para participar.

O aplicativo sugere, por exemplo, a inscrição em outras comunidades como uma forma de incentivar a interação entre os canais.

Notificação dos vencedores

Uma das vantagens do Telegram é a sua eficiência na notificação dos vencedores. Assim que a premiação é realizada, o aplicativo envia uma notificação aos vencedores, juntamente com um link para acessar a assinatura da versão Premium.

Mesmo que o vencedor já seja assinante, ele pode repassar o prêmio para outra pessoa, o que aumenta ainda mais o engajamento e o compartilhamento entre os usuários.

Ganhando boosts com os sorteios

Além dos benefícios diretos dos sorteios, os canais também podem ganhar boosts a cada nova premiação. Esses boosts desbloqueiam novas funções e recursos para a conversa, tornando-a ainda mais atrativa e interativa para os participantes.

Os administradores podem aproveitar essa oportunidade para impulsionar o crescimento do canal e oferecer uma experiência diferenciada aos seguidores.

A funcionalidade já está disponível

A funcionalidade de sorteios já está disponível para os canais do Telegram. Se você é administrador de um canal, basta acessar as opções de promoção da conversa para conferir essa novidade. Além disso, o Telegram também incluiu recentemente a opção de publicar stories nos canais, proporcionando ainda mais recursos para os administradores e seguidores.

Ademais, os sorteios no Telegram são uma excelente maneira de engajar os seguidores, aumentar o alcance dos canais e recompensar a participação ativa na comunidade. Com o aplicativo escolhendo os vencedores de forma transparente e verificável, a premiação se torna justa e confiável.

Além disso, os administradores têm total controle sobre as regras e podem personalizar todos os detalhes do sorteio. Não perca tempo e aproveite essa funcionalidade incrível para impulsionar o seu canal no Telegram.