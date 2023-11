Tem resultado da TIMEMANIA 2010 HOJE, quinta-feira (02/11)?

A Caixa Econômica Federal realiza às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, o sorteio da Timemania para milhares de apostadores que enxergam nas loterias uma chance de ficar milionário. No entanto, nesta quinta-feira (02), devido ao feriado de Finados, o calendário previsto foi adiado e não terá exibição de resultados; confira as novas datas.

Calendário da semana

Acumulada em R$ 22,5 milhões, o sorteio do concurso 2010 acontece em um novo dia da semana, na sexta-feira (03), às 20h, com exibição ao vivo no Youtube da Caixa.

Último concurso Timemania (2009)

A premiação da Timemania acumulou, pois ninguém acertou os 7 números e o time do coração do concurso 2009. No mais, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

6 acertos – 9 apostas ganhadoras (R$ 24.976,96)

5 acertos – 183 apostas ganhadoras (R$ 1.754,82)

4 acertos – 3.636 apostas ganhadoras (R$ 10,50)

3 acertos – 37.532 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do coração – 11.433 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Entenda como jogar na Timemania

A Timemania é aquela loteria para quem é apaixonado por futebol, pois além da aposta numérica, também é possível escolher o time do coração. Para isso, basta o jogador marcar dez números entre 80 que estão disponíveis no volante, escolher um time e fazer a jogada.

Valor e dia do sorteio



O valor da aposta da Timemania é fixo em R$ 3,50. Dessa forma, não é permitido escolher mais números e pagar a mais por isso. Os sorteios acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Aposta online Timemania

Atualmente, com a praticidade da internet, os apostadores podem fazer seus palpites através do site ou aplicativo Loterias Online. No entanto, a plataforma solicita uma confirmação de idade, login e um valor mínimo de R$ 30. Sendo assim, é necessário preencher vários bilhetes até completar o valor estipulado pela Caixa.

Contudo, as loterias físicas continuam sendo as preferidas dos brasileiros. Basta procurar a mais próxima da sua residência e pagar uma aposta no valor de R$ 3,50.

Divisão da premiação Timemania

Ao contrário de outras arrecadações, a Timemania tem uma porcentagem de 46%, no qual é dividida em prêmios fixos de R$ 8,50 para time do coração sorteado; R$ 3,50 para três acertos e R$ 10,50 para quatro acertos. No mais, segue a seguinte ordem:

50% para ganhadores dos 7 números

20% para ganhadores dos 6 números

20% para ganhadores de 5 números

10% para ganhadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5.

Bolão Caixa

O bolão é uma das alternativas de realizar apostas em grupo e aumentar as chances de ganhar. Para isso, basta preencher o campo do volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Porém, na Timemania, só é possível comprar bolões no valor mínimo de R$ 10 ou a cota por R$ 2,50, sendo que um bolão deve ter no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Quanto tempo tenho pra sacar o dinheiro da Timemania?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica quando o valor bruto for até R$ 2.112,00. Contudo, em quantias maiores, o apostador se dirige até uma agência da Caixa, portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Contudo, a instituição estabelece dez dias úteis em valores acima de R$ 10 mil para realizar o pagamento.