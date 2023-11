Tem um celular Android? Veja como adicionar cartões para pagamento no Google Pay

Cada vez mais, a praticidade dos pagamentos móveis tem ganhado espaço no dia a dia dos usuários de smartphones. No universo Android, adicionar um cartão para realizar pagamentos pelo celular tornou-se um procedimento descomplicado por meio da Carteira do Google, conhecida como Google Pay.

Por meio do aplicativo é possível centralizar diversos cartões, incluindo crédito e débito, ingressos, cartões de embarque e até mesmo tíquetes de shows. De acordo com a empresa, a plataforma permite que os usuários adicionem cartões de diferentes bandeiras e instituições financeiras à carteira digital, proporcionando a comodidade de efetuar pagamentos online.

Saiba como adicionar o cartão no Android

Como já dito anteriormente, adicionar um cartão no Android é um processo descomplicado, proporcionando aos usuários a conveniência de realizar transações de forma rápida e segura. Veja a seguir como integrar um cartão à Carteira do Google:

Pesquisa e Instalação: Inicie o processo abrindo a Play Store e localizando o aplicativo “ Carteira do Google “. Após a identificação, toque em “Instalar”.

e localizando o aplicativo “ “. Após a identificação, toque em “Instalar”. Abertura e Seleção: Após a instalação, abra o aplicativo e toque em “Adicionar à Carteira” e em “Cartão de pagamento”.

Escaneamento ou Inserção Manual: Utilize a câmera para escanear automaticamente o cartão. Vale informar que também é possível digitar as informações clicando em “Inserir dados manualmente”.

Informações Pessoais: Complete o processo inserindo os dados pessoais do titular do cartão e clique em “salvar”

Ativação e Configuração: Nesse momento o usuário pode habilitar o pagamento por aproximação tocando em “Ativar NFC”.

Alternativa Bancária: Também é possível adicionar o cartão através do aplicativo do banco, acessando a seção de carteira digital e escolhendo o Google Pay para ativar o pagamento online ou via NFC.

Ao seguir esses passos simples, os usuários Android podem gerenciar seus cartões na Carteira do Google. Essa integração simplifica o uso do Google Pay, proporcionando uma experiência acessível e eficiente em pagamentos móveis.

O Google Pay é seguro?

Quando se trata de segurança, o Google Pay se destaca como uma opção confiável, conforme assegurado pela própria empresa de tecnologia em seu site institucional. De acordo com o Google, o aplicativo é resguardado por diversas camadas de segurança, operadas pela infraestrutura do sistema de armazenamento em nuvem, que utiliza criptografia para proteger as informações de pagamento e a conta do usuário.



A criptografia desempenha um papel crucial no aplicativo, transcodificando os dados do cartão, o que dificulta tentativas de interceptação por parte de hackers. Desse modo, os estabelecimentos ou lojas que utilizam o Google Pay não terão acesso aos números reais do cartão, mas sim ao código criptografado correspondente.

Além disso, a Google ressalta seu compromisso contínuo com a segurança da informação. Essa vigilância estende-se a todas as operações na plataforma, incluindo o Google Pay. O sistema operado pela empresa é equipado para detectar ameaças online de maneira automática.

Vale lembrar que a configuração do Google Pay é um processo rápido que pode ser concluído em apenas alguns minutos. Para começar a utilizar a carteira digital basta que o usuário faça o download do aplicativo no Google Play, na App Store ou pelo site pay.google.com. Em seguida, o usuário deve realizar o login na conta do Google e cadastrar as formas de pagamento desejadas.