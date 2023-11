Tenha dinheiro na hora! 12 dicas e opções de créditos

A vida é cheia de surpresas, principalmente as financeiras. Seja um carro quebrado, reparos na casa, tratamento médico urgente ou qualquer outra situação inesperada, a necessidade de dinheiro imediato é uma realidade para muitos. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar 12 maneiras eficazes de como obter dinheiro rapidamente e opções de crédito a considerar.

Desapegue de Itens em Marketplaces

A economia circular está em alta. Este modelo de consumo, que promove a reutilização de produtos, é uma excelente maneira de obter dinheiro de forma rápida. Plataformas de marketplace, como a Enjoei, facilitam a venda de produtos usados.

Negocie suas Coleções

Colecionadores estão sempre em busca de itens raros e antigos. Se você possui coleções de histórias em quadrinhos ou action figures, por exemplo, pode vendê-las em plataformas seguras como a Shopee ou Mercado Livre.

Produza e Venda Comida

Uma maneira tradicional de ganhar dinheiro rapidamente é vender comida. Se você possui habilidades culinárias, pode aproveitar essa oportunidade para obter uma renda extra.

Realize Entregas

Se você gosta de dirigir, trabalhar com aplicativos de entrega pode ser uma alternativa interessante. Empresas como iFood, Rappi e Uber Eats estão sempre em busca de novos entregadores.



Revenda Cosméticos

A revenda de produtos cosméticos é uma opção clássica para obter dinheiro rapidamente. Marcas como Avon e Natura oferecem oportunidades de revenda com baixo investimento inicial.

Passeie com Pets

Se você gosta de animais, pode oferecer seus serviços de passeador ou cuidador de pets. Plataformas como a DogHero facilitam o contato com potenciais clientes.

Faça Trabalhos Freelancer

Trabalhos freelancer, como produção de conteúdo para internet, edição de imagens e vídeos, webdesign, tradução, marketing digital, entre outros, podem ser uma excelente fonte de renda extra.

Alugue um Quarto

Se você reside em uma cidade universitária ou turística, pode alugar um quarto ou parte da sua residência. Plataformas como AirBnB e booking.com facilitam esse processo.

Utilize Programas de Pontuação do Cartão de Crédito

Muitas instituições financeiras oferecem programas de pontuação vinculados ao cartão de crédito. Com o uso frequente e moderado do cartão, é possível acumular pontos que podem ser convertidos em cashback, produtos ou mesmo dinheiro.

Utilize o Cheque Especial com Cautela

O cheque especial pode ser uma opção em situações emergenciais. No entanto, deve-se ter cuidado para não prolongar o uso dessa função e evitar o acúmulo de juros.

Antecipe o Saque-Aniversário do FGTS

Trabalhadores CLT podem antecipar o saque-aniversário do FGTS em situações de necessidade. No entanto, é importante ressaltar que ao optar por essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Solicite um Empréstimo Pessoal

Em casos extremos, é possível recorrer a um empréstimo pessoal. Empresas como a Neon oferecem essa opção com parcelamento suave e juros acessíveis.

Agora que você conhece estas 12 dicas para conseguir dinheiro imediatamente, está preparado para enfrentar situações inesperadas. Lembre-se, no entanto, de sempre considerar todas as opções de crédito disponíveis e escolher a que melhor se adequa à sua situação.

Dicas para economizar no dia-a-dia

Controle seus Gastos

Para começar a economizar dinheiro, você precisa saber onde está gastando. Anote todos os seus gastos diários, incluindo comida, transporte e entretenimento. Use um aplicativo de gerenciamento de dinheiro ou uma planilha simples para rastrear suas despesas. Você ficará surpreso com o quanto pode economizar apenas evitando compras pequenas e impulsivas.

Pense Antes de Comprar

Muitas vezes, compramos coisas das quais não precisamos. Antes de fazer uma compra grande, pergunte-se se realmente precisa dela. Considere alternativas mais baratas ou adie a compra até que possa pagar à vista.

Dia Zero Gastos

Escolha um dia da semana para ser o seu “Dia Zero Gastos”. Em vez de gastar dinheiro, procure atividades gratuitas ou de baixo custo para fazer. Além disso, tente cozinhar em casa em vez de comer fora e faça exercícios ao ar livre em vez de pagar por uma academia.