Tênis: A estrela do tênis começa a chorar ao discutir a guerra entre Israel e a Palestina

O tenista tunisiano Ons Jabeur começou a chorar durante a entrevista na quadra após espancar A tcheca Marketa Vondrousova 6-4, 6-3 nas finais do WTA em Cancún. Questionada se estava feliz com a vitória, a tenista tunisiana não hesitou em revelar o quanto ela está passando por dificuldades ultimamente depois de ver o que está acontecendo entre Israel e a Palestina: “Estou muito feliz com a vitória, mas não tenho estado muito feliz ultimamente, a situação do mundo não me deixa feliz”, disse o vencedor de cinco títulos WTA.

Justo naquele momento ela parou porque não conseguia conter sua emoção. Ela começou a chorar. Das arquibancadas, ela foi abraçada com aplausos. Seu entrevistador a lembrou de como o esporte permite que ela fuja dos problemas e agradeceu pelo que ela estava fazendo na quadra.

“Eu gostaria de poder fazer isso, mas é tão difícil ver crianças e bebês morrendo todos os dias. Decidi doar parte do meu prémio em dinheiro para ajudar os palestinianos. Não posso estar feliz com esta vitória”, continuou Jabeur.

É tão difícil ver crianças, bebês morrendo todos os dias. É de partir o coração. Nosso Jabeur

“Isso deveria ser sobre tênis, mas é muito frustrante ver vídeos todos os dias. Sinto muito, esta não é uma mensagem política, é apenas uma mensagem de humanidade. Eu quero paz neste mundo. Só isso”, concluiu o tunisino.