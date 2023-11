Ténis: Carlos Alcaraz ATP Finals: Quando Alcaraz joga no Metz Open?

Carlos Alcaraz, aos 20 anos, estreia em seu primeiro ATP Finals. O jogador de Múrcia, que começa como segundo cabeça-de-chave, se classificou na temporada passada, mas só viajou a Torino para receber a taça por terminar como número 1. Na quarta-feira, ele enfrentou seus adversários no round robin.

Daniel Medvedev (3), Andrey Rublev (5) e Alexandre Zverev (7) caiu para Carlitos. Enquanto Jannik Pecador (4), Stefanos Tsitsipas (6) e Runa Holger (8) terá que enfrentar o atual campeão Novak Djokovic.

Alcaraz fará sua estreia contra Zverev no Pala Alpitour, em Torino, na segunda-feira, 13 de novembro, mas não antes das 14h30, porque uma partida de duplas está marcada para as 12h. Será a primeira de três partidas que ele terá no round robin que classifica os dois primeiros colocados de cada grupo.

O alemão é o sétimo cabeça de chave e está empatado com o jogador do El Palmar em número de vitórias, três para cada. A última foi vencida por Carlitosnas quartas de final da última edição do US Open.

Zverev foi o último, junto com Runapara conseguir a passagem para Torino. Hubert Hurkacza derrota nas mãos de Grigor Dimitrov nas quartas de final do Masters 1000 Paris-Bercy o eliminou da disputa e colocou o jogador do Hamburgo na disputa direta.

Assim como na última edição, a Movistar+ será responsável pela transmissão do ATP Finals 2023. Todos os jogos da Masters Cup poderão ser acompanhados no #Vamos, M+ Deportes e no novo canal Movistar+. O embate entre Alcaraz e Zverev não começará antes das 14h30.

Todas as informações sobre o torneio também podem ser acompanhadas no MARCA.com com cobertura ao vivo das partidas, reportagens, reportagens e depoimentos dos protagonistas.