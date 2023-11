Tênis: Djokovic para o cronômetro: sérvio busca recorde de títulos no meio de mais uma geração

Os fãs de tênis em Turim podem esperar um momento histórico. Novak Djokovicele deveria vencer Runa Holger na abertura do grupo verde do ATP Finals, garantirá o primeiro lugar no ranking no final da temporada pela oitava vez, mais um de seus muitos recordes.

Djokovic transformou cada uma de suas aparições em quadra em uma situação única e excepcional. Aos 36 anos, ele é o mais velho dos oito participantes. O segundo mais antigo é Daniel Medvedevnove anos mais novo.

Djokovic interrompe entrevista para consolar rival Dimitrov em lágrimasParker Johnson

Com Carlos Alcaraz e Runa na disputa, é a primeira vez desde 2000 que dois sub-21 aparecem. “Não sei em que geração estou, mas ainda estou aqui”, avisa o sempre ameaçador sérvio.

“Não sei quanto tempo Runa vai jogar”, Djokovic responde quando questionado sobre a possibilidade de um dia treinar o dinamarquês. Holger tem 20 anos, mas Ausente não tem intenção de pendurar a raquete enquanto continuar ganhando.

Na temporada passada, ele se tornou o mestre mais antigo e venceu 80 por cento de suas partidas em ambientes fechados: 192 vitórias e 48 derrotas.

Ninguém tem melhor percentual de vitórias indoor entre os profissionais ativos. Essa classificação é liderada por John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Roger Federer e Bjorn Borg.

“Isso me motiva a vencer esses jovens”, diz ele. Djokovicque ainda tem um osso para escolher Alcaraz da final de Wimbledon, esteve em exibição na sexta-feira com o Murciano.

Seu último revés indoor foi na final Paris-Bercy em 2022 contra Runaadversário com quem abrirá sua 16ª participação no Masters.

O escandinavo está fazendo sua estreia, assim como Carlos Alcarazque chega ao evento ansioso e sem saber qual versão vai oferecer.

“Apesar dos resultados dos últimos meses, nos últimos torneios, espero um Carlos como o do início do ano. A derrota em Paris, que foi bastante dolorosa, fez-me perceber que tenho de trabalhar mais, trabalhar mais”, afirma.

Alcaraz começou seu contra-relógio para Torino 48 horas depois de perder na estreia em Bercy para Roman Safiullin: “Não queria fazer praticamente nada, mas estamos no ATP Finals, que é um dos maiores torneios que temos no tênis”.

O espanhol terá toda a sua equipe na capital da região do Piemonte. João Morenoseu fisioterapeuta, está atualmente tratando de uma bolha no pé direito que o incomoda.

Juan Carlos Ferrero preparou sessões de treinamento de forma escalonada: o júnior João Fonseca, Djokovic e ontem Tsitsipas. O treino com o ateniense foi interrompido por uma lesão nas costas de Stephens.

A Europa domina

Djokovic venceu mais partidas (46) do que os demais jogadores da fase de grupos (32). Ele também tem 97 títulos, dos 90 conquistados pelos outros sete jogadores.

O segundo jovem dos Balcãs é ajudado pelo seu curto calendário: a Masters Cup será o seu décimo segundo torneio da temporada.

Pela terceira vez na história, o elenco está repleto de jogadores do Velho Continente. Foi o caso em 2019 e 2021. O último vencedor não europeu remonta à edição de 2022 com Lleyton Hewittque bateu Ferrero na final em Xangai.

Turim, ao contrário das finais do WTA em Cancún, esgotou os ingressos para ver os oito primeiros colocados em uma quadra de 47 metros, três metros a mais que a O2 de Londres. Deixe o show começar.