Tênis: Djokovic passa para as oitavas de final em Paris-Bercy e rouba mais um recorde de Nadal: 1.289 partidas disputadas

J.Apenas 52 dias depois de Novak Djokovic ser coroado campeão no US Open, tudo permanece igual.

O sérvio, número um do mundo e cabeça-de-chave do Masters 1000 Paris-Bercy, estreou-se na quarta-feira com triunfo.

Sua última vítima foi Tomas Martin Etcheverry31º colocado do mundo e melhor jogador argentino, 6-3, 6-2, em 1 hora e 24 minutos.

Forma impressionante

Djokovic não é afetado por nada nem ninguém e por isso é o melhor jogador da história.

No domingo, ele treinou com Carlos Alcarazseu rival mais direto, na véspera assistiu ao vivo à final da Copa do Mundo de rugby e na segunda-feira entregou a Bola de Ouro ao Aitana Bonmati.

Nole entrou em ação nesta terça-feira na competição de duplas com vitória ao lado do compatriota Miomir Kecmanovicno que seria um ensaio para a final da Copa Davis em Málaga.

Novak Djokovic brinca no Masters de Paris depois de se ver na câmera

Djokovic deu mais um passo para terminar a oitava temporada como número um do mundo, um dos muitos recordes que estão em seu livro de recordes à medida que aumenta a diferença com Carlos Alcaraz para 580 pontos.

No momento em que o sérvio saltou para jogar na quadra central do salão polivalente de Bercy roubou outro disco do Rafael Nadal.

Já é o quarto jogador com mais partidas disputadas na Era Aberta com um total de 1.289, uma a mais que o espanhol.

Essa classificação específica é liderada por Jimmy Connorscom 1.557 vitórias, para Roger Federerestá em 1.526, em segundo e terceiro lugar está Ivan Lendl.

Classificação das partidas disputadas na Era Aberta

Jimmy Connors 1.557 Roger Federer 1.526 Ivan Lendl 1.310 Novak Djokovic 1.289 Rafael Nadal 1.288

Djokovicusando um visual desenhado pela Lacoste semelhante ao do Homem-Aranha, mas sem máscara, acelerou no oitavo jogo para conseguir o primeiro intervalo da partida.

Ele continuou em boa forma com um segundo intervalo no início do segundo set.

Novak somou um ponto no saque do rival pela terceira vez no quinto game da continuação diante da torcida francesa que o adora.

O campeão dos 24 majors jogará agora na quinta-feira por uma vaga nas quartas de final com o holandês Pista grega de Tallono carrasco de terça-feira Alexandre Davidovich de Málaga.