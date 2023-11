Ténis: Grupo ATP Finals: Quem estará no mesmo grupo de Djokovic e Alcaraz?

Carlos Alcaraz, o primeiro a desembarcar em Turim, e Novak Djokovic, o último a fazê-lo, sabia antes do sorteio round robin da ATP Finals que não seriam sorteados juntos. dado o fato de serem as duas primeiras sementes.

Da mesma forma, tanto o espanhol como o sérvio sabiam que ou Daniel Medvedev (3) ou Jannik Pecador (4), dois dos jogadores em melhor forma, como demonstrado pelas finais no Aberto de Pequim e no Aberto de Viena 500, seriam sorteados com eles.

Alcaraz vai finalmente dividir o grupo vermelho com dois russos, Daniil Medvedev e Andrey Rubleve Alexandre Zverev, natural de Hamburgo, mas de pais russos. No grupo verde, Djokovicserá pecador, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

O aluno de Juan Carlos Ferrero empata no confronto direto com Medvedev e Zverev, duas e três vitórias, respectivamente, e não há encontros anteriores contra Rublev, com quem joga na quinta-feira.

Dois dos seus três adversários já sabem o que é ter o seu nome na sala de troféus do torneio. Daniil fez isso em 2020 e Zverev duas vezes, em 2018 e 2021.

A estreia do bicampeão principal será na segunda-feira, 13 de novembro, com Zverev do outro lado da rede, a partir das 14h30.

Carlitos treinou pela primeira vez ontem no Alpitour com Joao Fonsecanúmero um júnior, brasileiro e recém-coroado campeão do US Open na categoria.

Fonseca, classificado em 676º lugar na ATP aos 17 anos, decidiu estudar na Universidade da Virgínia antes de dar o salto para ingressar no circuito profissional.

A presença de Sinner, que já disputou duas partidas reservas na edição de 2021, tem causado frenesi em Turim a ponto de ficar praticamente esgotado para as sessões noturnas, a partir das 21h, no charmoso Alpitour.

Apenas os europeus concorrem pela terceira vez

Um facto deixa clara a supremacia dos tenistas europeus na modalidade dos desportos de raquete: pela terceira vez na história, todos os mestres de Turim nasceram no velho continente.

Essa circunstância já havia ocorrido nas edições de 2019 e 2021. E se tivermos em conta que o futuro passa por nomes como Alcaraz e Rune, 20, e Sinner, 22, mais vezes parece que se repetirá. Carlitos e Jannik, dois dos grandes atrativos, vão paralisar as ruas de Torino amanhã ao visitarem a loja da Nike, marca americana que os veste.

O maior prêmio da história

Enquanto a WTA tênis jogadores reclamam de não ter a mesma premiação em dinheiro que os homens, a ATP colocará 15 milhões de dólares na mesa da Masters Cup, dos quais 4.801.500 dólares irão para o vencedor da coroa master.

Granollers, nas duplas

Marcel Granollersem sua oitava participação no evento Masters e a quarta com o argentino Horácio Zeballos, estará no grupo verde. Seus pares opostos serão: Ivan Dodig/Austin Krajicek (1), Santiago González/Édouard Roger-Vasselin (4) e argentinos Máximo González e Andrés Molteni.

Vale lembrar que o jogador do Barcelona foi coroado na edição de 2012 ao lado do compatriota Marc Lopez.