TA sensação ennis Naomi Osaka está fazendo seu tão esperado retorno ao esporte após o nascimento de sua filha, Shaisobre 13 de julho.

O antigo Número 1 do mundo anunciou seu retorno no Internacional de Brisbane em Janeiroà frente do Aberto da Austrália de 2024demonstrando seu entusiasmo em voltar à quadra e competir.

Osaca divulgou um comunicado dizendo: “Estou muito animado para voltar às quadras e competir. Sempre adoro começar minha temporada em Brisbane e mal posso esperar para voltar. Isso me preparará para um retorno brilhante neste verão.”

O de 26 anos ausência de jogos profissionais remonta a Setembro de 2022após sua participação no Aberto Pan-Pacífico em Tóquio e uma saída antecipada do Aberto dos EUA.

Osaca desistiu inesperadamente do Aberto da Austrália de 2022, mas dias depois anunciou que estava esperando seu primeiro filho.

Osaka parece espelhar grandes nomes do tênis

O japonês a estrela do tênis está pronta para entrar novamente na arena competitiva como uma nova mãe, prometendo preencher seu calendário com mais partidas em 2024 para compensar o tempo livre.

Atualmente classificado 42º globalmente, Osaca a determinação e o entusiasmo para retomar a carreira refletem as abordagens de outras tenistas proeminentes que tiveram retornos espetaculares após o parto.

A talentosa Serena Williams, uma inspiração chave para Osacanotavelmente se recuperou depois de se tornar mãe em 2017vencendo sua primeira partida oficial contra Zarina Diyas no Indian Wells BNP Paribas aberto.

Williansapós seu triunfo no Aberto da França em Maio de 2018enfatizou a filha de Olímpia prioridade e como ela estrutura sua vida em torno de seu filho.

Além disso, jogadores como Victoria Azarenkaque chegou ao Final do Aberto dos EUA após seu retorno ao tênis após o parto, e Kim Clistersque garantiu títulos importantes após retornar ao esporte após a maternidade, são testemunhos de retornos de sucesso.

Brisbane Internacional está de volta

O australiano torneio será realizado pela primeira vez desde 2019 quando foi cancelado devido ao COVID-19 pandemia.

É digno de nota acrescentar que ATP abandonou o evento em 2019 a favor do Copa ATP.

As últimas estrelas a vencer o Internacional de Brisbane eram Carolina Pliskova e Kei Nishikori.

Osaka está determinada a voltar ao topo do ranking e iniciará sua trajetória em Brisbane em meio a um campo de talentos do tênis, incluindo participantes como Victoria Azarenka, Andy Murray, Grigor Dimitrov, e Runa Holger.

O Internacional de Brisbane está definido para começar 31 de dezembro.