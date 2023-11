Tênis: Novak Djokovic: Esta geração de jovens jogadores famintos me inspira e me motiva a jogar meu melhor tênis

Csem Roger Federeragora aposentado e sem Rafael Nadallesionado e afastado das quadras desde janeiro passado, a nova geração de tenistas aos poucos toma conta do circuito.

Prova disso é o alinhamento para as ATP Finals de Turim, com a presença de seis jogadores que passam pelas Finais ‘Next Gen’ em Milão desde 2017.

Os únicos dois que não utilizaram aquele torneio como trampolim, por não estar no calendário, foram Novak Djokovic e Alexander Zverev.

O sérvio, que está a uma vitória de garantir pela oitava vez o número um do ranking mundial no final da temporada, continua a encontrar motivação apesar da idade avançada.

Novak Djokovic é motivado por seus jovens adversários

Agora ele quer ser o flagelo da nova geração depois de se tornar o tenista profissional de maior sucesso de todos os tempos, mesmo que tenha por eles um alto nível de respeito.

“Não sei em que Gen ou grupo estou, mas estou de volta aqui competindo com os jovens e é uma motivação extra porque sei que eles têm fome de vencer e de fazer história, e isso me inspira e me motiva mais para jogar meu melhor tênis”, disse ele na sexta-feira em Turim.

Um adversário em particular digno de nota nas Finais ATP é Carlos Alcarazque o derrotou na final de Wimbledon de 2023, e há uma grande chance de vingança para o sérvio se os dois se encontrarem no próximo torneio.