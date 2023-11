Tênis: Novak Djokovic mantém Carlos Alcaraz na final do ATP rumo a novo recorde

Novak Djokovic luta contra tudo e contra todos e vence quase todas as batalhas. Ele falhou na segunda partida da ‘rodada robin’ com Jannik Pecador e é isso. Graças ao italiano ele continua na competição porque foi ele quem derrotou Runa Holger quando ele já estava qualificado.

Na semifinal de sábado contra Carlos Alcaraz, Djokovic voltou a fazer um exercício de precisão e temperamento no momento-chave, o único em que o adversário vacilou no saque. Acabou fechando placar favorável de 6-3 e 6-2, em 1 hora e 28 minutos.

Momento: Fuming Djokovic quebra DUAS raquetes em segundosParker Johnson

Djokovic acertou e descansou para o Alcaraz. A estrela sérvia provou mais uma vez porque é o melhor do mundo.

O jovem jogador de Múrcia, para fugir à tensão e à pressão do quinto cara a cara com o número um do mundo, acordou cedo para dar um passeio no Castelo Valentino. O aspecto mental pode ser um dos fatores importantes que ele aprendeu com o episódio de cólicas em Roland Garros.

Alcaraz sabia que as suas opções dependiam de uma elevada percentagem de estreias e empenhou-se nisso. Ele fez 14 seguidos e a partida começou mais do seu lado.

Carlos Alcaraz teve chance contra Novak Djokovic

Na verdade, no primeiro jogo ele fez 15-40. Djokovic, implacável, ia salvando as duas opções de intervalo do rival.

Carlitos acertou 18 dos 22 primeiros saques no set inicial. Mesmo isso não foi suficiente para vencê-lo, porque seu algoz entrou no modo 24 vezes campeão principal.

Alcaraz fez tudo, para o bem e para o mal. Ele errou um ou dois forehands e olhou para o banco em busca de respostas.

“Isso me motiva a vencer esta geração de jovens famintos”, alertou os Balcãs na preparação para o torneio. Djokovic passa de uma ‘Próxima Geração’ como Alcaraz para outro como Sinner, provavelmente o jogador mais em forma do momento e que já o venceu na fase de grupos. Embora o italiano lhe tenha feito o favor de vencer Rune para levá-lo às semifinais.

Maior número de vagas finais em ATP Finals

Rogério Federer10

Novak Djokovic9

Ivan Lendl9

Boris Becker8

Pete Sampras 6

Mas as finais são feitas para pessoas de uma raça diferente e Novak está quase sempre presente. No segundo set, Djokovic deu o golpe final com uma segunda pausa no terceiro game.

Foi um rendimento que parecia grande demais para jogar em superfícies ultrarrápidas e em ambientes fechados. Vencedor de 21 das últimas 22 partidas, o melhor da história tem mais fome do que qualquer outro.

O sérvio teve a bola para o 4-1. Ele errou e estava prestes a pagar caro porque logo depois teve que enfrentar um 3-2 e 15-40. Foi então que ele inventou um passe de forehand quando sentiu o cheiro do empate em 3-3. Esse foi o fim da semifinal.

Djokovic, atual campeão do torneio, jogará sua nona final, a mesma que Ivan Lendlem busca do sétimo título, que seria um número recorde, desempate com Roger Federer. O domínio de Nole amplia ainda mais o que Carlitos fez no Wimbledon grama.