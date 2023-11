Tênis: Rafa Nadal paga as consequências de sua lesão: onde ele está agora no ranking da ATP?

Rafael Nadalque disputou apenas quatro partidas nesta temporada, a última delas no dia 18 de janeiro, pela segunda rodada do Aberto da Austrália, está pagando as consequências da longa inatividade em decorrência da lesão no quadril que o obrigou a se submeter a uma cirurgia.

Esta semana ele caiu para 662º lugar no ranking ATP depois de perder 210 pontos em 255. Isso significa que Nadal caiu para 662º lugar e ficou com 45 vagas na segunda rodada do primeiro major de 2023.

Para encontrar a última vez Nadal apareceu tão abaixo no ranking, é preciso voltar a 29 de abril de 2002, quando ele ficou em 762º lugar.

O espanhol, que ainda treina com o objetivo de retornar na próxima turnê pelos Antípodas, tem convites garantidos para torneios, podendo também utilizar sua classificação protegida.

Porém, na hora de seu retorno, ele estará exposto a ter primeiras rodadas muito complicadas, nas quais poderá enfrentar os jogadores que atualmente compõem o top 10 mundial.

Carreno cai para 602

Pablo Carreñoque na última sexta-feira passou por uma cirurgia para solucionar o desconforto no cotovelo direito, fechará o ano também entre as 600 primeiras posições.

O asturiano está atualmente na 602ª posição com 56 pontos.