Tênis: Sinner vs Djokovic: onde assistir à final do ATP Finals 2023 na TV e online

Novak Djokovic está na final do Finais ATPonde buscará seu sétimo título no ATP Finals, superando Roger Federerdepois de derrotar Carlos Alcaraz 6-3, 6-2 em uma hora e 30 minutos.

Para a parte dele, Jannik Pecador vencer a terceira melhor raquete do circuito, Daniel Medvedev, após um placar de 6-3, 6-7 (4) e 6-1 em duas horas e 25 minutos. O italiano joga em Turim com o fator público a seu favor e aos 22 anos quer dar o toque final a uma semana de sonho na capital do Piemonte.

Embora o número quatro do torneio esteja invicto no torneio até a final, Djokovic sofreu uma derrota para seu adversário no domingo. A final será uma revanche de uma das três partidas do round robin do grupo verde.

Das quatro vezes que se enfrentaram, apenas uma vez Sinner conseguiu vencer o 24 vezes campeão principal. Essa vitória veio esta semana no round robin, encerrando uma seqüência de vitórias que começou depois de perder o Wimbledon final.

A que horas é a partida Sinner – Djokovic ATP Finals?

Sinner joga a final da ATP Masters Cup contra o sérvio Novak Djokovic no domingo, 19 de novembro. A partida Sinner – Djokovic começa às 12h ET / 09h PT na quadra central do Alpitour em Torino.

Onde assistir ao jogo entre Sinner e Djokovic na TV?

A final entre Sinner e Djokovic no ATP Finals 2023 pode ser acompanhada pela TV no Amazon Prime Video.