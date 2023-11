Ter uma conta GOV.BR te OFERECE muitos BENEFÍCIOS

Se você já enfrentou a complexidade e a papelada associadas à obtenção de serviços do Governo, deve ter pensado se não há uma maneira mais fácil de resolver pendências. Realmente, alguns processos são mais demorados e causam várias dores de cabeça. Contudo, visando sempre beneficiar o cidadão brasileiro, a conta gov.br oferece vantagens e facilidades.

Essa plataforma digital inovadora foi projetada para simplificar a vida dos cidadãos brasileiros, proporcionando acesso fácil, online, gratuito. Além disso, centraliza uma ampla gama de serviços públicos. Ademais, aproximadamente 70% dos brasileiros já possuem a conta gov.br, e agora é a hora de você entender melhor e ter a sua.

O que é uma conta gov.br

A conta gov.br representa um registro seguro criado pelo Governo para acessar diversos serviços públicos digitais. O melhor de tudo é que você pode criar a sua de maneira fácil, gratuita e online, seja pelo computador ou celular. Basta fornecer algumas informações e escolher uma senha de acesso.

Essa iniciativa do Governo Federal visa unificar o acesso aos serviços públicos digitais. Assim, funciona como uma chave que abre as portas virtuais para uma variedade de serviços e informações oferecidos por vários órgãos governamentais. Com apenas um login e senha, você pode acessar diferentes plataformas e realizar diversas ações sem a necessidade de criar múltiplas contas.

Para que serve

O cadastro gov.br tem como objetivo simplificar a vida dos cidadãos brasileiros, proporcionando acesso rápido e descomplicado aos serviços oferecidos pelo Governo. Isso inclui:

Solicitar o auxílio-maternidade;

Acompanhar a liberação do Bolsa Família;

Inscrever-se nas provas do ENEM;

Verificar o histórico de atendimentos de saúde no SUS;

Entre muitos outros serviços.

Ao criar a conta gov.br com CPF, você ganha a conveniência de resolver diversas questões sem sair de casa, evitando filas e burocracias desnecessárias. Além disso, a conta centraliza suas informações pessoais de maneira segura, simplificando a comunicação com os órgãos públicos e garantindo a privacidade dos seus dados.



Apps e serviços que utilizam a conta gov.br

Existem centenas de serviços e aplicativos que fazem uso da conta gov.br. No site do Governo, é possível verificar esses serviços organizados por:

Categorias (como cultura, assistência social, etc.);

Serviços estaduais, divididos por órgãos (como Ministério da Saúde, da Economia, etc.);

Separados por público-alvo (Cidadãos, Empresas, Órgãos e Entidades Públicas, ONGs, organizações sociais ou servidores públicos).

Aqui estão alguns dos principais exemplos de serviços, auxílios e benefícios aos quais você pode acessar ou solicitar após criar a sua conta gov.br:

Abono salarial;

Desenrola Brasil;

Auxílio maternidade;

Cadastro Único;

Bolsa Família;

Carteira de Trabalho Digital;

Conecte SUS;

Carteira Digital de Trânsito;

FIES;

ENEM;

PROUNI;

ID JOVEM;

SISU;

Meu Imposto de Renda;

Receita Federal;

Meu INSS;

Consulta seguro-desemprego.

Acesso pelo site ou aplicativo oficial do gov.br

Acesse o site ou baixe o aplicativo oficial do gov.br.

ou baixe o aplicativo oficial do gov.br. Escolha a opção “criar conta” e insira seu CPF.

Clique em continuar e, em seguida, leia e aceite os termos.

Preencha seus dados pessoais para confirmar ao site que você é você.

Confirme os dados e receba um código de verificação por SMS ou e-mail.

Crie uma senha para a conta.

Cadastro gov.br pelo app com reconhecimento facial

Comece gerando um QR code no site do Gov.br.

Baixe o aplicativo Gov.br na loja do seu celular ( Android ou iOS ).

ou ). No app, clique em “criar conta”.

Para iniciar o cadastro, leia o QR Code exibido na tela do seu computador e faça a validação facial no app usando a tecnologia de reconhecimento facial para confirmar sua identidade.

Insira seu CPF, aceite os termos e clique em “não sou um robô”.

Após a autenticação facial, complete suas informações cadastrais, como nome e data de emissão da CNH, etc.

Após criar a conta gov.br, ative-a com a verificação por código enviado por SMS ou e-mail.

Crie uma senha.

Cadastro gov.br por banco credenciado

Se preferir, é possível cadastrar a conta gov.br por meio de bancos credenciados, aumentando ainda mais a segurança. Alguns bancos oferecem a opção de cadastro diretamente em seus sites ou aplicativos, facilitando o processo.

Para cadastrar dessa forma, acesse o site do Gov.br, clique em “login com seu banco” e siga as instruções na tela. Bancos credenciados incluem:

Banco do Brasil;

Banrisul;

Bradesco;

Banco de Brasília;

Caixa Econômica Federal;

Sicoob;

Santander;

Itaú;

Agibank;

Sicredi;

Mercantil do Brasil.

Essa alternativa é ideal para quem já possui conta em um dos bancos parceiros e deseja aproveitar essa facilidade para criar a conta gov.br.

Cadastro via Internet Banking gov.br

Outra maneira prática de criar sua conta gov.br é usando o Internet Banking de alguns bancos credenciados. Ao acessar sua conta pelo Internet Banking do banco em que você já é cliente, você pode encontrar a opção de cadastro para a conta gov.br.

Ao selecionar essa opção, basta seguir os passos indicados pelo banco para concluir o processo. Essa é mais uma alternativa conveniente para quem já utiliza o Internet Banking e deseja aproveitar essa facilidade para criar sua conta gov.br.

Como atualizar cadastro gov.br

Ao criar a conta gov.br e fazer o login, basta seguir estes passos rápidos para atualizar dados do gov.br:

Acesse “minha área”.

Depois, clique em “Dados Cadastrais”.

Pronto: aqui você poderá atualizar seu nome, e-mail, telefone e foto.

Depois de atualizar, será necessário fazer uma validação, para que o sistema entenda que você é você. Mantendo seus dados atualizados, você evita problemas futuros e garante um acesso sem complicações aos serviços disponíveis.

Níveis da conta gov.br

A conta gov.br oferece diferentes níveis de segurança para garantir a proteção dos seus dados e para diferenciar os tipos de públicos que acessam o portal do Governo. Quanto maior o seu nível, mais acessos e serviços você poderá usar. Conheça os três níveis disponíveis:

Nível Bronze

Acesso aos serviços básicos e parciais oferecidos pelo Governo.

Registro de informações pessoais ou dados previdenciários.

Nível Prata

Acesso a serviços mais sensíveis e restritos, com alto nível de segurança. Validar a conta para o nível prata envolve:

Reconhecimento facial pelo app Gov.br, comparando sua foto com a registrada na CNH.

Validar dados usando o login pelo Internet Banking em bancos credenciados.

Se servidor público federal, validar informações com usuário e senha do SIGEPE.

Nível Ouro

Nível máximo de segurança da conta gov.br. Para subir sua conta de nível prata para ouro, você terá que fazer uma das validações abaixo:

Reconhecimento facial pelo app Gov.br, comparando sua foto com a registrada na Justiça Eleitoral.

Leitura de QR Code da sua Nova Carteira de Identidade Nacional CIN.

Validar informações com um certificado digital compatível com ICP-Brasil.

Aumentar os níveis de segurança proporciona uma proteção adicional aos seus dados pessoais, garantindo uma experiência mais segura ao utilizar os serviços públicos digitais.