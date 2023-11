Teri Copley responde às alegações de escândalo de traição de John Stamos com Tony Danza ‘Nada disso aconteceu’

Teri Copley, que apareceu nas memórias de John Stamos em uma parte em que ele descreve tê-la pego na cama com Tony Danza pelo ator, quer contar como aconteceu naquela época.

John Stamos publicou recentemente seu “Se você tivesse me contado“No livro de memórias, ele descreve como pegou Tony Danza e Tori Copley na cama, seminus, e mencionou que foi seu pior pesadelo.

John Stamos manteve um relacionamento com Teri Copley por meses

No entanto, Copley fez um vídeo de 19 minutos no YouTube contando tudo como ela se lembra, afirmando, para começar, que eles não estavam na cama, na verdade estavam no carro de Danza na garagem dela.

Ao chegar, Stamos bateu na janela do carro e eles estavam “totalmente vestidos, [He] apenas balançou a cabeça e olhou para mim como, ‘Como você pode?‘” ela adicionou.

“Bem, eu olhei para ele e também não disse nada. Eu apenas olhei para ele e disse: ‘O que você se importa? Ele certamente não entrou na minha casa e me encontrou nu na cama com um lençol por cima”, Copley compartilhou que “nada disso aconteceu”.

De acordo com Copley, ela namorou Tony Danza por cerca de um ano e meio e então conheceu Stamos e imediatamente se conectou e começou um relacionamento mais tarde. Então, ela estava esperando para saber se Stamos iria participar por muito tempo, cerca de 8 meses depois, o ex-aluno de Full House disse a ela que a amava, e ela ficou nas nuvens.

A mãe de John Stamos ligou para ela para dizer que ele nunca se casaria com ela

“Eu sou uma menina. Lembro-me disso muito claramente porque estava esperando e esperando que ele me dissesse que me amava, porque eu não sabia se ele me amava.”

No entanto, essa felicidade não durou muito depois ela recebeu uma ligação da mãe de John Stamos, Loretta Phillips, que lhe contou algo que partiu seu coração. “Ela ligou e disse: ‘Teri, eu sei que você ama John, mas não planeja se casar com ele porque ele não tem intenção de se casar com você’”, lembrou ela. “Lembro-me como se fosse ontem“.

Ao ouvir isso, ela foi imediatamente à casa de Stamos e terminou o relacionamento, porém, reconheceu que poderia ter feito uma escolha diferente.

“A culpa foi minha. Eu era jovem. Eu não sabia como me comunicar com ele para contar, sabe, sua mãe me disse que você nunca mais queria se casar comigo“,

Foi depois desse incidente que Teri viu o Tony Danza depois que ele admitiu em uma revista que ela era o único amor verdadeiro de Danza.