Texas Rangers Blare Creed e sugue bebida para comemorar a vitória na World Series

Os Texas Rangers venceram a World Series e depois dominaram a celebração pós-jogo… bebendo uma tonelada de cervejas e espumantes – tudo isso enquanto tocavam Creed no sistema de som!!

Corey Seager, Nathan Eovaldo e o resto dos caras deram a festa épica no vestiário poucos minutos depois de derrotar os Diamondbacks por 5 a 1 no Chase Field, no Arizona.