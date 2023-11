Texas Rangers vence a World Series de 2023, encerrando uma seca de 62 anos

Nathan Eovaldi lançou seis entradas corajosas, Mitch Garver quebrou um empate sem gols com um single RBI no sétimo e os Texas Rangers são campeões da World Series pela primeira vez em sua história de 63 temporadas da franquia depois de derrotar o Arizona Diamondbacks por 5 a 0 no jogo 5 na noite de quarta-feira.

Marcus Semien marcou tarde e o Rangers, sem rebatidas por Zac Gallen por seis entradas, terminou um recorde de 11-0 fora de casa nesta pós-temporada, coroando o Fall Classic com três vitórias consecutivas no deserto.

Em sua primeira temporada no Texas, o técnico Bruce Bochy conquistou seu quarto título 13 anos depois do primeiro, que aconteceu em 2010, quando os Giants venceram os Rangers. Ele também ganhou tudo com o San Francisco em 2012 e 2014.

Uma noite, depois que o Texas assumiu a liderança de 10 corridas pela terceira em uma soneca do Jogo 4, ele terminou a terceira série totalmente curinga do beisebol ao superar os Diamondbacks em um duelo de arremessadores de força branca, acumulando quatro corridas na nona para sempre medir.

Gallen conseguiu um no-hitter para o sétimo antes de desistir de um campo oposto para o MVP da World Series Corey Seager, cujo grounder fraco encontrou um buraco. O novato do Rangers, Evan Carter – todos com 21 anos – seguiu com uma dobradinha no centro-direito. Garver então fez a primeira corrida, erguendo o punho quando um grounder atingido passou pelo meio do campo interno para marcar Seager e fazer o 1-0.

Garver acertou 1 em 17 na World Series antes de seu grande sucesso.

“Tudo pelo que trabalhei foi para este momento”, disse Semien. “Gallen foi inacreditável esta noite. Mas conseguimos. Assim que Corey acertou a primeira rebatida, todo mundo meio que acordou. O arremesso foi inacreditável.”

Os Rangers fizeram mais quatro corridas na nona para abrir o jogo. O home run de duas corridas de Semien sobre Paul Sewald fez 5-0. A explosão foi típica do ataque do Texas, que marcou pelo menos três corridas em uma entrada 13 vezes nesta pós-temporada.

Eovaldi se livrou de problemas a noite toda antes de Aroldis Chapman e Josh Sborz terminarem.

“Eu meio que brinquei: não sei quantos coelhos tenho na cartola”, disse Eovaldi, que melhorou para 5 a 0 nesta pós-temporada. “Eu realmente não fiz um bom trabalho esta noite no ataque à zona. Mas nossa defesa, incrível novamente.”

É o primeiro título dos Rangers, cuja história remonta a 1961, quando eram os Senadores de Washington em expansão. Eles se mudaram para o Texas na temporada de 1972 e chegaram dolorosamente perto de um campeonato da World Series em 2011, precisando de apenas um golpe em duas ocasiões antes de cair para o St.

Agora, depois de cinco estádios, cerca de duas dúzias de dirigentes e 10.033 jogos, o Rangers é campeão.

Não foi fácil. O Texas liderou o AL West durante grande parte da temporada, mas perdeu o título da divisão no último dia da temporada regular para rivalizar com o Houston. Os Rangers também sofreram lesões em peças-chave, especialmente o arremessador Jacob deGrom.

Aquela derrota por 1 a 0 no final da temporada regular em Seattle deixou o Rangers com o 5º lugar nos playoffs da AL e os enviou por todo o país para abrir os playoffs em Tampa Bay, parte de uma viagem de duas semanas que os levou a quatro cidades – duas em cada costa. Então o Texas se vingou do Houston, vencendo uma série muito disputada em sete jogos que os levou à World Series.

Finalmente, os Rangers tiveram que superar os Diamondbacks, que venceram apenas 84 jogos durante a temporada regular, mas venceram os Brewers, Dodgers e Phillies em uma notável sequência de pós-temporada que finalmente fracassou.

Gallen foi um dos melhores arremessadores das ligas principais desta temporada, começando pela Liga Nacional no All-Star Game. Mas o jogador de 28 anos não foi tão afiado nos playoffs, com um recorde de 2-2 e 5,27 ERA em cinco partidas.

Isso mudou na quarta-feira. O destro de óculos estava no seu melhor, derrubando os primeiros 14 rebatedores que enfrentou antes de caminhar com Nathaniel Lowe. Ele teve ajuda de sua defesa no quarto – o shortstop Geraldo Perdomo acertou um belo grounder de Semien, e Christian Walker estava lá para prender o arremesso de um salto para o primeiro.

No quinto, Lourdes Gurriel Jr. rastreou o chute de Josh Jung na abertura centro-esquerda, acertando alguns passos à frente da placa de 413 pés.

Eovaldi não foi tão afiado, mas ainda assim igualou os zeros de Gallen no placar, apesar de ter caminhado cinco, o seu maior número em uma partida desde 2013.

Os D-backs tiveram algumas oportunidades interessantes para marcar nas primeiras cinco entradas, mas não conseguiram converter, indo 0 a 9 com os corredores em posição de gol.

Eovaldi acertou seis, desistindo de quatro rebatidas e rebatendo cinco em 97 arremessos.

Quatro para Bochy

Bochy é o sexto técnico a conquistar quatro títulos, juntando-se a Casey Stengel (sete), Joe McCarthy (sete), Connie Mack (cinco), Walter Alston (quatro) e Joe Torre (quatro). Todos eles estão no Hall da Fama e quando a carreira de Bochy terminar, parece certo que ele também será consagrado em Cooperstown.

Os Rangers estão no caminho certo para este momento desde 1º de dezembro de 2021, quando comprometeram mais de meio bilhão de dólares para contratar Semien, Seager e o arremessador Jon Gray, que teve um desempenho crucial de alívio de três entradas no Jogo 3. Grande os gastos nem sempre levam a títulos – basta perguntar aos Mets, Yankees e Padres – mas para os Rangers funcionou.

Então havia cinco

Agora que o Rangers finalmente conquistou o título da World Series, restam apenas cinco franquias sem campeonato: Colorado, Milwaukee, San Diego, Seattle e Tampa Bay.

Os Diamondbacks conquistaram seu único título em 2001.