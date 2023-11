Teyana Taylor mostra abdômen sexy durante a aparição de ‘Jimmy Kimmel’ em meio ao divórcio

Teyana Taylor ainda está fazendo aparições públicas, apesar de todo o drama do divórcio com Iman Shumpert … e ela está bem, como sempre.

Teyana tem muito em andamento, com seu novo filme “The Book of Clarence” saindo em janeiro. Ela também está concorrendo a alguns prêmios por seu trabalho no drama independente “A Thousand and One”… então há MUITO o que conversar com Jimmy.