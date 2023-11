The Black Forge, de Conor McGregor, registra perdas de mais de US$ 2 milhões desde a estreia em 2021

Conor McGregor fez um investimento de cerca de US$ 2 milhões quando comprou o bar de Dublin que chamou de The Black Forge Inn. Mas o pub ainda está enfrentando dificuldades de crescimento com base nas últimas divulgações financeiras, de acordo com um novo relatório.

De acordo com registos apresentados pela Jemi Ventures, empresa que supervisiona o pub propriedade de McGregor, o restaurante e bar registou perdas de 432 mil euros no ano passado, o que se traduz em pouco mais de 600 mil dólares americanos.

Em 2021, o The Black Forge Inn registou perdas totalizando 1,13 milhões de euros – ou aproximadamente 1,8 milhões de dólares – depois de o pub ter enfrentado dificuldades durante o seu ano de abertura devido à pandemia global.

Ao todo, o pub McGregor foi responsável por mais de US$ 2 milhões em perdas desde o início do empreendimento, de acordo com dados financeiros divulgados pelo The Independent na Irlanda.

Embora as perdas tenham se acumulado, a Jemi Ventures avaliou o Black Forge Inn e todos os seus ativos em um valor contábil líquido de 4,4 milhões de euros (6,1 milhões de dólares) no final de 2022. O valor devido em um empréstimo concedido à empresa também caiu de 5,3 euros. milhões para 4,1 milhões de euros no final do ano passado, de acordo com o relatório.

À medida que o The Black Forge Inn continua a registar perdas, McGregor continua a expandir o seu portfólio em torno do negócio, que inclui a compra da Cervejaria Porterhouse em Dublin, que agora fabrica a sua cerveja Forged Irish Stout.

McGregor iniciou a marca de cerveja depois de lançar anteriormente o uísque Proper No. 12, um licor extremamente popular que acabou sendo vendido para a Proximo Spirits por um preço relatado de US$ 600 milhões. Após uma separação com seus parceiros, McGregor supostamente levou para casa entre US$ 130 e US$ 150 milhões com a venda, o que o ajudou a liderar a lista da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo em 2021.

O ex-campeão do UFC em duas divisões também continuou a expandir seu portfólio imobiliário, que inclui um novo prédio de apartamentos que contará com 200 unidades em imóveis de sua propriedade. Em outras palavras, os mais de US$ 2 milhões em perdas para seu pub não vão quebrar o banco de McGregor enquanto ele continua construindo seu império empresarial.

Quanto à sua carreira de lutador, McGregor tem como meta retornar à ação no início de 2024 contra Michael Chandler, o que sem dúvida adicionará mais alguns zeros à sua conta bancária.