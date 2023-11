‘The Marvels’ e seu novo recorde: o pior filme da Marvel de bilheteria nos EUA

Tele Universo Cinematográfico Marvel (UCM) está vivendo seus momentos mais baixos, como mostram os dados oficiais do dinheiro arrecadado nas bilheterias dos cinemas norte-americanos. O último longa-metragem da franquia, chamado ‘The Marvels’, tem a indecorosa honra de ser a pior abertura de UCM de sua história.

O filme, dirigido por Nia DaCosta e estrelando, entre outros, Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parrissupera negativamente com queda considerável de bilheteria outros filmes como ‘Morbius’ em seu segundo fim de semana de bilheteria no país das estrelas e listras, onde concentra grande parte de seu público.

‘As Maravilhas’ superou ‘Quantumania’.

Antes de se saber que ‘The Marvels’ tem a pior estreia de um filme do Universo Cinematográfico Marvel, esse ‘recorde’ era do filme ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantummania’.

Com relação a ‘The Marvels’, no fim de semana de 19 de novembro, seu segundo de bilheteria, caiu para o terceiro lugar, com faturamento bruto de US$ 10,2 milhões.

Isso representa uma queda de 78% se compararmos com o primeiro fim de semana. Ou seja, a pior estreia para um filme da Marvel, já que ‘Quantummania’ caiu 69% nas bilheterias.

No entanto, há mais. ‘The Marvels’ pode ser o filme de menor bilheteria no fim de semana de 20 de novembro, já que Eli Roth‘Black Friday’ também arrecadou US$ 10,2 milhões. Portanto, teremos que esperar pelos dados exatos para ver qual filme sai vitorioso.

Quais são os próximos filmes da Marvel?

‘The Marvels’ arrecadou US$ 65,4 milhões em seu primeiro fim de semana nos EUA e US$ 10,2 milhões em seu segundo fim de semana. Por outro lado, os próximos filmes da Marvel a serem lançados serão ‘Echo’ em novembro de 2023 e ‘Demolidor: Nascido de Novo’ no início de 2024.