‘The Messi Experience’ percorrerá 150 países em todo o mundo em 2024

‘A experiência Messi: um sonho tornado realidade’ está preparada para liberar a magia do futebol do astro argentino em uma turnê mundial que levará a experiência a 150 cidades ao redor do mundo.

Este projeto inovador, uma colaboração entre Primo Entertainment e MomentFactory, já chamou a atenção de milhares de fãs de futebol em Miami, que já compraram ingressos para a estreia no dia 25 de abril.

Agora, ‘The Messi Experience’ anuncia uma emocionante Turnê Mundial que começará nos Estados Unidos e percorrerá a Europa, vários países da América do Sul e Ásia, entre outros lugares.

Com as vendas no varejo agora abertas em www.themessi Experience.com, a febre por fazer parte desta aventura multimídia está atingindo novos patamares. Aqueles que já garantiram seus ingressos para a estreia em Miami em abril de 2024 são apenas os primeiros sortudos, pois novas cidades serão anunciadas nos próximos dias como parte deste emocionante itinerário global.

“A resposta dos fãs tem sido impressionante e estamos entusiasmados em levar ‘A Experiência Messi’ a 150 cidades ao redor do mundo”, disseram Andres Naftali e David Rosenfeld, co-fundadores da Primo Entertainment. “Este não é apenas um evento, é uma turnê mundial que permitirá que os fãs de Messi em todo o mundo mergulhem na extraordinária vida e carreira deste ícone do futebol”.

Um detalhe do modelo ME.

A experiência, com duração aproximada de 75 minutos, acontecerá em um espaço interativo de 2.300 metros quadrados com nove instalações temáticas, desde os primeiros anos em Rosário até a conquista da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, os visitantes vivenciarão uma imersão total na Messivida e conquistas.

Esta jornada emocionante incluirá a oportunidade de simular o treinamento em campo, atualizações do placar em tempo real e a capacidade de interagir com Messi por meio de Inteligência Artificial Avançada.

Onde será o passeio do evento?

Europa, onde Messi passou grande parte de sua carreira testemunhará a experiência incomparável desde seus momentos mais memoráveis ​​​​no Barcelona até suas façanhas em campo na Liga dos Campeões. Os adeptos europeus terão a oportunidade de reviver os momentos emblemáticos que marcaram Messicarreira neste continente, onde deixou uma marca eterna.

América do Sul, a terra que viu Messi crescer e triunfar com a seleção argentina também estará no centro desta experiência. Desde seus primeiros dias em Rosário até a conquista da Copa do Mundo de 2022 e sua chegada ao Inter Miami, os torcedores sul-americanos poderão mergulhar Messinarrativa inspiradora e sentir a ligação única que ele tem com esta região do mundo.

Na Ásia, onde Messi é seguido por milhões de fãs, a expectativa atinge níveis sem precedentes. A admiração e o carinho por Messi na Ásia é de outro mundo e ‘The Messi Experience’ oferecerá aos fãs da região a oportunidade de se aproximarem do ícone do futebol de uma forma nunca vista antes.

Lionel Messi e sua família tentam curtir uma manhã em família na DisneyRoberto Ortega

Quando o evento será lançado e como conseguir ingressos?

‘A experiência Messi: um sonho tornado realidade’ abrirá suas portas ao público no Hangar do Regatta Harbor em Coconut Grove, Miami, em 25 de abril de 2024, antes de iniciar sua jornada por 150 cidades ao redor do mundo.

Os ingressos para as cidades recém-anunciadas estarão disponíveis em www.themessi Experience.com. Siga @TheMessiExperience no Instagram e @TheMessiExperience no Facebook para obter as últimas atualizações sobre o World Tour.